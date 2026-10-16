استاندار قم از پرستاران بیمارستان فرقانی تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم بعدازظهر جمعه به همراه ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، با حضور در بیمارستان فرقانی، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از خدمات و تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران و کارکنان حوزه درمان این مرکز قدردانی کرد.



این بازدید با هدف بررسی شرایط خدمت‌رسانی در بیمارستان و رسیدگی به مسائل و مشکلات پرستاران انجام شد و استاندار قم در جریان حضور در بخش‌های مختلف این مرکز درمانی، از نزدیک روند ارائه خدمات به بیماران را مورد ارزیابی قرار داد.



بهنام‌جو در جریان این دیدار، با پرستاران گفت‌وگو کرد و به سخنان آنان درباره مسائل و دغدغه‌های حرفه‌ای و مشکلات موجود گوش سپرد تا موضوعات مطرح‌شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.



حضور مسئولان استانی و دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان فرقانی، فرصتی برای بررسی میدانی روند خدمت‌رسانی و آگاهی از شرایط فعالیت کادر درمان این مرکز فراهم کرد.



بهنام‌جو همچنین در جریان این بازدید، با حضور در بخش‌های بیمارستان فرقانی از تعدادی از بیماران بستری عیادت کرد و در جریان وضعیت ارائه خدمات درمانی به آنان قرار گرفت.



ارزیابی روند خدمت‌رسانی به بیماران، بررسی مسائل کادر درمان و قدردانی از تلاش‌های پرستاران از محورهای اصلی این بازدید بود.