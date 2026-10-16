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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

برترین‌های شنای آب‌های آزاد استان بوشهر معرفی شدند

برترین‌های شنای آب‌های آزاد استان بوشهر معرفی شدند

بوشهر-به مناسبت گرامیداشت «هفته تربیت‌بدنی و ورزش» و یادواره شهدای سرافراز ناوچه دنا، مسابقات قهرمانی شنای آب‌های آزاد استان بوشهر با حضور پرشور ۷۷ شناگر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها به همت هیئت ورزش‌های آبی استان بوشهر و با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، در ساحل نیلگون خلیج همیشه فارس و محدوده پارک باسیدون برگزار شد.

این رویداد ورزشی با حضور مهدی بهرام‌زاده، معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان؛ ، مربی تیم ملی؛ جمعی از مسئولان استانی برگزارشد
شناگران شرکت‌کننده در این دوره از مسابقات، در سه رده سنی (نونهالان، بزرگسالان و رده آزاد) و در سه مسافت مختلف (۲۰۰ متر رفت و برگشت، ۱۰۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر) به رقابتی جذاب و نفس‌گیر پرداختند.

در پایان این مسابقات، نفرات برتر هر رده سنی و مسافت ها مشخص شدند و با حضور مسئولان برگزاری، جوایز و احکام قهرمانی به رسم یادبود به برگزیدگان اهدا شد.

شایان ذکر است نفرات برتر بخش مسافت ۲۰۰۰ متر به عنوان سهمیه استان بوشهر جهت حضور در مسابقات کشوری شنای آب‌های آزاد انتخاب شدند.

در حاشیه این مسابقات، محمد منصورزاده، عضو هیئت رئیسه ورزش‌های آبی و شنای استان بوشهر، اعلام کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا مسابقات دیگری در حوزه شنای آب‌های آزاد و ورزش‌های آبی، طی ماه‌های آذر یا بهمن‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی آب‌های نیلگون استان بوشهر برگزار شود.

کد مطلب 6979741

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