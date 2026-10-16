انتقاد آیت الله عاملی از مقایسه اقتدار فعلی ایران با زمان ترکمنچای

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی در ملاقات با جمعی از فعالان سیاسی اظهار کرد: آیا عاقلانه است که یک نخبه سیاسی در شرایط حساس و سرنوشت ساز کشور ضعیف ترین دولت ایران را با قوی ترین دولت ایران در یک مستوی قرار دهد سپس به قوی بگوید باید راه ضعیف را بروی و خاک به دشمن بدهی. دولت زمان ترکمنچای در نهایت ضعف و انهیار و مجبور به دادن امتیاز بود دولتی بود که یکی از روسای آن می گفت مرده شور این کشور را ببرد به شمال می روم روس ها می گویند چرا آمدی، به جنوب می روم انگلیسی ها می گویند چرا به این طرف آمدی.

وی افزود: آیا رواست به دولت مقتدری که برعکس آن زمان به آمریکا می گوید که چرا به این طرف آمدی و مقتدرانه او را از منطقه اخراج می کند دولتی که دوبار مورد حمله دو قدرت اتمی و اروپا و ناتو قرار می گیرد و در هر دو بار مهاجم را مجبور به تقاضای آتش بس می کند بگوییم مثل همان دولت ضعیف باید روی خاک و ناموس معامله بکنی ما لکم کیف تحکمون

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: در تاریخ خواهند نوشت دشمن متفرعنی که جز به نابودی ایران فکر نمی کرد و مطالبه ای جز تسلیم مطلق نداشت و به هیچ پیمانی حتی به امضای خودش حرمت نداشت و التزام به تمام بندهای پیمان او را به پای التزام نمی آورد و فزون خواهی او حدی نداشت در حمله به ایران با دستان ملت مبعوث و نیروهای مسلح شجاع ایران در باتلاق عمیقی تا خرخره فرو رفت اما جماعتی از سیاسیون دشمن نشناس به او نفس مصنوعی دادند و گفتند دشمن ما اهل جنگ نیست ما اهل جنگیم او اهل نقض نیست ما اهل نقضیم! او درست کار است ما درست کار نیستیم اگر در آینده «لا سمح الله»حمله ای صورت بگیرد آیا تاریخ حق ندارد آن را به کارنامه این ساده اندیشان سیاسی و خوش بینان به قاتل رهبر، قاتل کودکان ، قاتل فرماندهان ، قاتل ۴۵۰۰ شهید ایران ،قاتل ۸۰ هزار شهدای غزه بنویسد.

وی در پایان گفت: آیا این نظریه پردازان نمی دانند که دشمن کینه ۴۷ ساله و حس انتقام تمام نشدنی دارد و هاضمه اش با هیچ انفعالی پر نمی شود و شروع هر گونه تسلیم و انفعال و امتیاز دهی یک شروع بی پایان است.