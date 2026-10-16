درخشش تیراندازان دشتستان در مسابقات آزاد قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مرحله مسابقات آزاد قهرمانی کشور (رنکینگ) در رشته‌های تفنگ و تپانچه بانوان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت مقام شهید سپهبد امیر عبدالرحیم موسوی (پهلوان آقا رحیم)، به میزبانی استان قم برگزار شد.

در این رقابت‌ها که با حضور جمعی از برترین تیراندازان کشور برگزار شد، فخرالسادات حسینی و نوشین پی‌خسته، دو نماینده شایسته هیئت تیراندازی دشتستان، با عملکردی درخشان توانستند به جمع هشت نفر برتر رشته‌های خود راه یابند و جواز حضور در مرحله فینال را کسب کنند.

در مرحله نهایی این مسابقات، نمایندگان دشتستان با ارائه عملکردی شایسته و رقابتی نزدیک با برترین‌های کشور، موفق به کسب دو عنوان ارزشمند شدند.

بر این اساس، فخرالسادات حسینی عنوان نایب‌قهرمانی رشته تفنگ را به دست آورد و نوشین پی‌خسته نیز با ایستادن بر سکوی سوم رشته تپانچه، افتخار دیگری برای تیراندازی دشتستان و ورزش استان بوشهر رقم زدند.

در نتایج نهایی رشته تفنگ، فاطمه امینی از استان اصفهان عنوان قهرمانی را کسب کرد و نینا میرزایی از تهران در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین در رشته تپانچه، مینا قربانی از همدان به مقام قهرمانی رسید و گلنوش سبقت‌الهی از اصفهان عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

کسب این عناوین ارزشمند در سطح رقابت‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای تیراندازان دشتستان و بیانگر ثمربخشی تلاش مستمر ورزشکاران، پشتکار آنان و برنامه‌ریزی هیئت تیراندازی شهرستان در مسیر توسعه ورزش قهرمانی است.