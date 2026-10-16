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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

تساوی خاتون بم و گل‌گهر سیرجان در لیگ برتر فوتبال زنان ایران

تساوی خاتون بم و گل‌گهر سیرجان در لیگ برتر فوتبال زنان ایران

بم- هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان عصر جمعه برگزار و در حساس‌ترین بازی این هفته، تیم فوتبال زنان خاتون بم در ورزشگاه فجر این شهر به تساوی بدون گل برابر گل‌گهر سیرجان رضایت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در ورزشگاه فجر و با حمایت هواداران بمی برگزار شد، پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران میزبان تیم مدعی گل‌گهر سیرجان بود.

تقابل دو تیم پس از ۹۰ دقیقه بازی نفس‌گیر و جنگ تاکتیکی دو سرمربی در میانه میدان، در نهایت با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید تا امتیازات میان دو مدعی بالای جدول تقسیم شود و رقابت در صدر جدول با فشردگی بالا ادامه یابد.

جعفری: نتیجه دلخواهمان را نگرفتیم

سرمربی تیم فوتبال خاتون بم، در پایان این دیدار گفت: از نظر من بازی خیلی خوبی انجام ندادیم و انتظار داشتم تیم موقعیت‌های بیشتری خلق کند.

وی افزود: گل‌گهر سیرجان تیمی با بازیکنان پر مهره، کادر فنی خوب و حمایت‌های مناسب است و می‌دانستیم کار سختی داریم، اما نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیامد؛ با وجود این، بازیکنانم تمام تلاششان را کردند.

وی با اشاره به چالش‌های تیمش در فصل جاری ادامه داد: آسیب‌دیدگی تعداد زیادی از بازیکنان، شرایط را برای ما دشوار کرده است.

سرمربی خاتون بم درباره دریافت کارت زرد از داور نیز گفت: دلیل آن را متوجه نشدم؛ من تنها از محوطه فنی خارج شده بودم تا نکته‌ای را به بازیکنم بگویم و در پاسخ به داور چهارم گفتم همین حالا برمی‌گردم. این کاری است که همیشه انجام می‌دهم، اما نمی‌دانم چرا کارت زرد دریافت کردم؛ امیدوارم دلیل آن مشخص شود.

کد مطلب 6979750

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