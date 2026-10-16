به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در ورزشگاه فجر و با حمایت هواداران بمی برگزار شد، پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران میزبان تیم مدعی گل‌گهر سیرجان بود.

تقابل دو تیم پس از ۹۰ دقیقه بازی نفس‌گیر و جنگ تاکتیکی دو سرمربی در میانه میدان، در نهایت با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید تا امتیازات میان دو مدعی بالای جدول تقسیم شود و رقابت در صدر جدول با فشردگی بالا ادامه یابد.

جعفری: نتیجه دلخواهمان را نگرفتیم

سرمربی تیم فوتبال خاتون بم، در پایان این دیدار گفت: از نظر من بازی خیلی خوبی انجام ندادیم و انتظار داشتم تیم موقعیت‌های بیشتری خلق کند.

وی افزود: گل‌گهر سیرجان تیمی با بازیکنان پر مهره، کادر فنی خوب و حمایت‌های مناسب است و می‌دانستیم کار سختی داریم، اما نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیامد؛ با وجود این، بازیکنانم تمام تلاششان را کردند.

وی با اشاره به چالش‌های تیمش در فصل جاری ادامه داد: آسیب‌دیدگی تعداد زیادی از بازیکنان، شرایط را برای ما دشوار کرده است.

سرمربی خاتون بم درباره دریافت کارت زرد از داور نیز گفت: دلیل آن را متوجه نشدم؛ من تنها از محوطه فنی خارج شده بودم تا نکته‌ای را به بازیکنم بگویم و در پاسخ به داور چهارم گفتم همین حالا برمی‌گردم. این کاری است که همیشه انجام می‌دهم، اما نمی‌دانم چرا کارت زرد دریافت کردم؛ امیدوارم دلیل آن مشخص شود.