طرح فناورانه دانشگاه لرستان ۵۰۰ میلیون تومان حمایت مالی دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سپه‌وند، رئیس مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان، از انتخاب طرح فناورانه یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد نوین این دانشگاه در میان طرح‌های منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

وی با اشاره به رقابت علمی و فناورانه در سطح ملی اظهار کرد: از مجموع ۲۰۰ طرح ارسالی از سراسر کشور به معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، طرح شرکت دانش بنیان «فریاد گستر بیران» که در مرکز رشد نوین دانشگاه لرستان مستقر است، به‌عنوان یکی از طرح‌های برتر انتخاب شد.

سپه‌وند این موفقیت را مایه مباهات و افتخار خانواده بزرگ دانشگاه لرستان دانست و بر اهمیت حمایت از ایده‌های فناورانه و ظرفیت‌های نوآورانه در مراکز رشد دانشگاهی تأکید کرد.

اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به طرح فناورانه

رئیس مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان درباره جزئیات حمایت مالی از این طرح گفت: در راستای تقویت ظرفیت‌های فناورانه و توسعه نوآوری در مراکز رشد نوین کشور، این طرح با عنوان «طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه خوراک‌دهی خودکار مرکزی نیوماتیک برای استخرهای پرورش ماهی» در مرحله نخست، مشمول حمایت مالی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان شده است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای توسعه طرح‌های فناورانه افزود: حمایت از طرح‌های منتخب می‌تواند زمینه پیشبرد مراحل توسعه فناوری، تکمیل محصولات و فراهم‌شدن مقدمات ورود آن‌ها به بازار را تقویت کند.

مکانیزه‌کردن تغذیه ماهی با سامانه خوراک‌دهی خودکار

سپه‌وند درباره کاربرد این طرح فناورانه توضیح داد: این سامانه با هدف مکانیزاسیون و بهینه‌سازی فرآیند تغذیه در استخرهای پرورش ماهی طراحی شده است.

به گفته وی، بهره‌گیری از این فناوری می‌تواند به بهبود فرآیند تغذیه آبزیان، افزایش دقت در توزیع خوراک و ارتقای بهره‌وری اقتصادی در صنعت آبزی‌پروری کمک کند.

طراحی و ارزیابی سامانه خوراک‌دهی خودکار مرکزی نیوماتیک، با تمرکز بر استفاده از فناوری در فرآیند توزیع خوراک، از جمله اقداماتی است که با هدف بهینه‌سازی عملیات پرورش ماهی و افزایش کارآمدی این بخش دنبال می‌شود.

حمایت از مسیر تجاری‌سازی محصولات فناورانه

رئیس مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان با اشاره به فعالیت شرکت فریاد گستر بیران در این مرکز اظهار کرد: این شرکت به مدیرعاملی مهندس پوریا فعلی، از واحدهای فناور فعال در مرکز رشد نوین دانشگاه لرستان است.

وی افزود: تخصیص این اعتبار، مسیر تجاری‌سازی و ارتقای محصولات دانش‌بنیان این شرکت را بیش از پیش هموار می‌کند و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های فناورانه آن کمک کند.

مرکز رشد دانشگاه لرستان؛ پشتیبان ایده‌های نوآورانه

سپه‌وند در پایان با تأکید بر نقش حمایت از ایده‌های نوآورانه در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری گفت: حمایت از ایده‌های نوآورانه، موتور محرک توسعه زیست‌بوم نوآوری و تقویت ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، همواره از توانمندی‌ها و خلاقیت‌های پژوهشگران و فناوران استان حمایت می‌کند.