برلین: اظهارات ترامپ درباره اوکراین انتخاباتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یوهان واده‌فول» وزیر امور خارجه آلمان و پائولو رانگل، همتای پرتغالی وی در نشست خبری مشترک در برلین بر تداوم حمایت از اوکراین تأکید کردند.

وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به موضع کشورش در قبال جنگ اوکراین گفت: «ما معتقدیم که در شرایط کنونی، امتیاز دادن به متجاوز، سیگنالی کاملاً اشتباه خواهد بود.»

وزیر امور خارجه آلمان همچنین اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در چارچوب مرحله پایانی کارزار انتخاباتی آمریکا قابل ارزیابی دانست.

وی افزود: «به باور من، باید به اصل موضوع توجه کنیم؛ اینکه ایالات متحده همچنان در کنار ما از اوکراین حمایت می‌کند.»

وزیر امور خارجه پرتقال نیز در این نشست گفت: «در این وضعیت دشوار ژئوپلیتیکی، ما دیدگاه مشترکی داریم که شامل دفاع از چندجانبه‌گرایی، ترویج صلح و همبستگی تزلزل‌ناپذیر با اوکراین می شود.»

رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر ضمن تاکید بر لغو تحریم گازوئیل روسیه، خواستار برگزاری انتخابات به منظور تغییر رئیس جمهور اوکراین شده است.