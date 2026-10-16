به گزارش خبرگزاری مهر، «سعید خطیب زاده» رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین، مواضع جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه و جهان را تشریح کرد.

وی که روز چهارشنبه وارد بیروت شده، درباره سفرش به لبنان بیان کرد که «امروز و دیروز [پنجشنبه و جمعه] جلساتی خوب و گفت‌وگوهای مفیدی داشتیم، چه در وزارت امور خارجه، چه با آقای نبیه بری یا حتی با نخست وزیر» و توضیح داد که «مدتی پیش آقای پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و همچنین نخست وزیر لبنان در نیویورک دیدار کردند. پس از این دیدار، تماس تلفنی بین دکتر عراقچی و رئیس محترم جمهوری لبنان، آقای عون، برقرار شد» و «در طول این سفر، ما سعی کردیم... شکاف‌های موجود در دیدگاه‌ها را برطرف کنیم».

لبنان یکی از مهمترین موضوعات میان ایران و آمریکا بود و هست

معاون وزیر امور خارجه درباره ارتباط مسائل جاری در منطقه به یکدیگر گفت: برای شما و بینندگان شما واضح است که یکی از مهمترین مسائل بین ایران و آمریکا، چه قبل از جنگ و چه قبل از تفاهم‌نامه در اسلام‌آباد و مذاکراتی که در آنجا انجام شد و حتی در جریان امضای آن تفاهم‌نامه، وضعیت لبنان بود. رژیم اشغالگر باید به جنگ در شام و لبنان پایان دهد. ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که همه مسائل به هم پیوسته هستند؛ هیچ مسئله‌ای نداریم که مستقل از مسائل دیگر باشد و بتوان جداگانه در مورد آن بحث کرد. این یکی از ویژگی‌های منطقه غرب آسیا و خاورمیانه است. همچنین به شما می‌گویم که آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد با بسیاری از اتفاقاتی که در جنوب قفقاز می‌افتد مرتبط است و آنچه در جنوب قفقاز اتفاق می‌افتد شاید با آنچه در شبه جزیره عربستان اتفاق می‌افتد مرتبط باشد. و همچنین آنچه در خلیج فارس اتفاق می‌افتد. بنابراین، علاوه بر این، اتفاقات زیادی در لبنان و کل منطقه شام در حال رخ دادن است که به هم پیوسته‌اند... یکی از شروط ایران در میانجیگری این بود که جنگ‌ها پایان یابد. البته اگر این جنگ‌ها در هر جبهه‌ای ادامه یابد، به این معنی است که جنگ در همه جبهه‌ها ادامه دارد، زیرا در این زمینه ارتباط و وابستگی متقابل وجود دارد... ما بسیار خوشحالیم که به عنوان یک کشور مسئول، متعهد به پایان دادن به جنگ در لبنان شدیم و توانستیم به این هدف دست یابیم.

تفاهم اسلام‌آباد را آمریکا نقض کرد

خطیب زاده در ادامه مطلب مهمی را تأکید و تصریح کرد: «البته همه می‌دانند که یادداشت تفاهم اسلام آباد توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها از طریق حمله به جنوب لبنان و ایران و جنوب ایران نقض شد. این نقض البته چند روز پس از امضای یادداشت تفاهم رخ داد و آنچه امروز اتفاق می‌افتد ادامه این مسیر است. شما در مورد این اولویت‌ها پرسیدید؛ اولویت‌هایی که ما در مذاکرات و گفتگوها به آنها می‌پردازیم چیست؟ من توضیح دادم که اکنون چه اتفاقی می‌افتد و همچنین در مورد پیشنهاد هفت روزه مطرح شده در نیویورک بحث کردیم. ما همچنین در مورد آخرین تغییرات و تحولات در خطوط مقدم و جبهه لبنان و آنچه از طرف رژیم صهیونیستی و رژیم اشغالگر اتفاق می‌افتد، بحث کردیم. البته جزئیاتی وجود دارد که اکنون نمی‌توان در مورد آنها بحث کرد و مطمئناً تبادل نظر صورت گرفت. در مورد برادران عزیز ما در لبنان، من آنها را در مورد جزئیات مذاکرات توجیه کردم و به آنها تأکید کردم که مصمم هستیم لبنان در هر توافقی گنجانده شود. و البته من با این پیشنهادات به تهران باز خواهم گشت.

روند مذاکراتی [لبنان] در واشنگتن به بن بست رسیده است

خطیب زاده در ادامه توضیح داد: ما از آنچه [در مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی] در واشنگتن اتفاق افتاده و آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد، آگاه هستیم. و البته، اینجا، در جلساتم با بسیاری از افراد، شنیدم که روند واشنگتن به بن‌بست رسیده است. البته، برای ما در تهران، این از ابتدا مشخص بود و اکنون نیز مشخص است: رژیم اشغالگر قدس این مسیر را برای خرابکاری در روند اسلام‌آباد باز کرد... این رژیم از تمام تعهدات خود عدول می‌کند... البته، این یک تصمیم ملی از طرف لبنان است، تصمیمی که ما قطعاً از آن آگاه هستیم. ما می‌توانیم روند مذاکره را تسهیل و تسریع کنیم؛ ما از طرف لبنان عمل نمی‌کنیم. ما می‌توانیم پایان جنگ را تسهیل کنیم و تا حدی که دولت لبنان درخواست کند، می‌توانیم در این مسیر پیش برویم. طبیعتاً، دولت لبنان طرف اصلی است که در این زمینه تصمیم می‌گیرد.

وجود حزب‌الله، نتیجه اشغالگری اسرائیل است

معاون وزیر امور خارجه درادامه موضوع لبنان توضیح داد: برخی [کشورها] خواهان روابط خوب بین لبنان و ایران نیستند و البته سعی در دخالت در امور لبنان دارند. ما می‌دانیم کدام کشورها در این زمینه تلاش می‌کنند و میلیاردها دلار در این زمینه هزینه می‌شود. همچنین داستان‌های ساختگی زیادی در مورد ایران وجود دارد و آنها سعی می‌کنند اختلافات فرقه‌ای را در لبنان تشدید کنند و ایران را به بسیاری از چیزها متهم کنند. البته، به عنوان یک متخصص در برخی امور بین‌الملل، می‌دانم که برخی کشورها در تلاش برای دستیابی به منافع بین‌المللی خود هستند، اما این منافع اساساً و لزوماً با منافع دولت لبنان و مردم لبنان همسو نیست. هر کسی که به خوبی می‌داند، می‌داند که حزب‌الله یک حزب لبنانی است. آیا قبل از سال ۱۹۸۲ حزب‌الله وجود داشت؟ وجود نداشت. حزب‌الله نتیجه مستقیم حملات اسرائیل و رژیم صهیونیستی به لبنان و اشغال آن است. البته جوانان غیور لبنان، صرف نظر از پیشینه فرقه‌ای یا مذهبی خود، گرد هم آمدند و این حزب را تأسیس کردند تا به اشغال اسرائیل پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که همه این جنایاتی که علیه مردم لبنان انجام شده است، بدون مجازات نخواهد ماند. این هسته اصلی تشکیل مقاومت است... رک به شما بگویم، همانطور که به روشنی به مردم لبنان گفته‌ام، رابطه بین دو ملت، دو دولت و دو کشور چیزی است که ما را تقویت می‌کند. اما وقتی صحبت از مقابله با ظالم می‌شود، کسی که می‌خواهد [خاک کشور] دوستان ما را اشغال کند، ما سعی می‌کنیم به آنها کمک کنیم، و این هیچ راز نیست. همه باید بدانند که رژیم اشغالگر هیچ رحم و احترامی برای قوانین بین‌المللی ندارد.

موضوع سفیر ایران در لبنان از طریق گفت‌وگو قابل حل است

خطیب زاده درباره موضع دولت لبنان درباره سفیر ایران در بیروت نیز گفت، هر اقدامی را می‌توان دوستانه و با دقت و مراقبت انجام داد... کشورهای دوست مسائل خود را به روش‌های مختلف حل می‌کنند، نه از طریق رسانه‌ها. کانال‌های دیپلماتیک حرفه‌ای وجود دارند که می‌توان این مشکلات را از طریق آنها حل کرد... در مورد موضوع سفیر نمی خواهم به طور خاص به این موضوع بپردازم. اکنون این روند اجرایی شده است، اما این سفیر ویزا گرفته و وارد اینجا شده است و می‌توانم بگویم که یک اتفاق غیرعادی رخ داده است و باید با برنامه‌ریزی و دانش حل شود تا روابطی که بسیار بیشتر از این جزئیات فنی صرف است، حفظ شود. البته دوستان ما در لبنان نظراتی دارند و ما هم نظراتی داریم و من مطمئن هستم که از طریق دانش و مدیریت می توان این موضوع را حل کرد.

سیاست داخلی آمریکا برای ما اهمیتی ندارد

خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره سیاست آمریکا گفت، سیاست داخلی آمریکا برای ما اهمیتی ندارد... آنچه برای ما مهم است این است که آمریکا مسئولیت دارد به تعهدات خود عمل کند که این اتفاق نیفتاده است. بنابراین برای ما فرقی نمی‌کند که ترامپ با مردم آمریکا صحبت می‌کند یا می‌خواهد بر فریب تکیه کند یا مثلاً برخی گروه‌های دیگر را به حرکت درآورد. برای ما انتخابات در آمریکا مهم نیست. از نظر ما، هر زمان که آمریکا آماده است با ما در یک مصالحه متوازن و مبتنی بر احترام متقابل وارد شود، ما حاضریم در این چارچوب با آن تعامل کنیم... جایگزین دیپلماسی برای آمریکا... و کل منطقه و همه طرف‌ها جذابیت نخواهد داشت... ما به عنوان دیپلمات ایرانی اجازه نخواهیم داد آمریکا علیه مردم ایران، علیه تمدن ایران و علیه دولت ایران چنین تهدیدهایی را انجام دهد. فکر می کردید در زمانی زندگی کنیم که ۸۰ سال بعد از هیروشیما و ناکازاکی یک رئیس جمهوری بیاید و تمدن کشور دیگری را تهدید کند... ما اکنون در مقطع بسیار حساسی از تاریخ قرار داریم... و باید با مسئولیت کامل عمل کنیم، و آنچه در داخل آمریکا اتفاق می افتد به خودشان بستگی دارد. اما به عنوان یک دولت باید با مسئولیت و تعهد کامل عمل کنند.

نتیجه هر مذاکره‌ای باید با نتیجه جنگ همخوانی داشته باشد

خطیب زاده در ادامه به چند نکته اشاره کرد و گفت: بگذارید چند نکته را در اینجا خلاصه کنم: اولاً جنگ [علیه ایران]، جنگی است که غیرقانونی و خلاف قوانین بین المللی است و همه آن را دیده اند. در واقع، آمریکا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران بود و می خواست ایران را نابود کند... البته در تمام این تلاش ها شکست خورد. این جنگ برای ایران یک جنگ موجودیتی بود و بر اساس همین منطق مقاومت کرد و نگذاشت آمریکا پیروز شود. بنابراین، هرگونه مذاکره برای ایجاد ثبات در هر شرایطی باید با نتایج جنگ همخوانی داشته باشد. وقتی در اینجا از تعادل و برابری صحبت می‌کنیم، موضوع فقط به دو طرف جنگ بستگی ندارد، بلکه باید نتایج این جنگ و آنچه از آن برمی‌آید را نیز در نظر بگیریم و بعد از آن متن روشنی ارائه می‌شود که از وضعیت پس از جنگ صحبت می‌کند. آمریکا باید بداند که اکنون با این جنگ موجودیتی که به ایران و مردم ایران تحمیل کرد و معلوم بود به نتیجه ای نمی رسد، باید بپذیرد که به حقوق ملت ایران احترام بگذارد و به تنهایی به سرزمین ایران و دولت ایران و ساختار سیاسی برآمده از انقلاب بزرگ و در نتیجه رای مردم احترام بگذارد و به آن احترام بگذارد. باید بیاموزد که چگونه حقایق را بپذیرد و با واقعیت هایی که در دنیایی که جمهوری اسلامی ایران در آن زندگی می کند همزیستی کند.

جنگ در نهایت راهکاری جز راه حل دیپلماتیک ندارد

خطیب زاده افزود، در واقع اینجا صحبت از متنی است که مبتنی بر مبادلات سیاسی است. همه جنگ‌ها با یک توافق دیپلماتیک به پایان رسیده است، مگر اینکه جنگ با پیروزی گسترده یکی از طرفین به پایان برسد. حتی این پیروزی گسترده مستلزم یک توافق دیپلماتیک است و بنابراین هیچ راه یا جایگزین دیگری برای راه حل دیپلماتیک وجود ندارد. شاید رژیم صهیونیستی این روایت را که ایران ضعیف شده و تسلیم خواهد شد، به آمریکا و البته متحدانش در آمریکا فروخته باشد...، اما ما شاهد بودیم که چه اتفاقی افتاد و شاهد بودیم که چگونه تمام پایگاه های آمریکا در منطقه نابود شد و این یک انتخاب برای ایران نبود. بلکه جنگی بود که به ما تحمیل شد و این جنگی که به ما تحمیل شد ما در مقابل آن ایستادیم... لذا هر توافقی که بین ایران و ایالات متحده در نظر بگیریم که نشان دهنده پایان جنگ باشد، باید این را در نظر بگیرد. این یک نکته است.

برای نابود کردن ایران، حمله کردند

خطیب زاده افزود: نکته دوم؛ شما باید بپرسید که چرا ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند. شما هر از گاهی می‌شنوید که رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد، اما آیا واقعاً این چیزی است که او می‌خواهد؟ شاید به یاد داشته باشید که در روزهای اولیه جنگ ۴۰ روزه، اگر از وزیر دفاع آنها می‌پرسیدید، می‌گفت که این یک جنگ صلیبی است. آقای روبیو همچنین گفت که این به دلیل تهدیدی است که ایران برای متحدان ما در منطقه ایجاد کرده است. و اگر از دونالد ترامپ بپرسید، او می‌گوید که این برای به دست آوردن نفت ایران بود، درست مانند آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاد. اکنون، او مسئله بمب و مسئله هسته‌ای را مطرح می‌کند. همه می‌دانند که ایالات متحده برای تغییر نظام سیاسی در ایران، برای فروپاشی آن و از بین بردن تمامیت ارضی آن آمده است. آنها سلاح فرستادند، مردم را تحریک کردند و آنها را برای تغییر اوضاع تشویق کردند. اما حالا که به هیچ نتیجه‌ای نرسیده، سعی می‌کند اینجا و آنجا بهانه و توجیه بیاورد. البته این منطق ایران است. در مورد ایران، ما دیدگاه‌های زیادی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایالات متحده ارائه کرده‌ایم. ما گفتیم که اگر نگرانی‌هایی، حتی نگرانی‌های غیرواقعی، وجود داشته باشد، آماده‌ایم تا به آنها رسیدگی کنیم. می‌دانید که ما این توافق را با دولت اوباما امضا کردیم. تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۵ گزارش آژانس نشان می‌داد که ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده است. حتی پس از آنکه ایالات متحده یک سال بعد از این توافق خارج شد و پس از آنکه ترامپ آن را پاره کرد، ایران تصمیم به کاهش تعهدات خود گرفت، اما همچنان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی ماند. اما ایالات متحده چه کرد؟ حمله‌ای را آغاز کرد، بمب‌هایی را شلیک کرد و مردم ما را کشت.

طرح ۷ روزه آزمون ترامپ بود؛ اگر جنگی تحمیل کنند تا آخرین قطره خون خواهیم جنگید

خطیب زاده در ادامه درباره طرح اخیر ایران برای پایان دادن به جنگ صحبت کرد و توضیح داد: ایران یک برنامه جامع هفت روزه برای اجرای طرح باز کردن تنگه هرمز دارد. طبیعتاً در طول این هفت روز، هر دو طرف باید گام‌های خاصی بردارند. اگر ایالات متحده واقعاً به دنبال یک راه حل مسالمت‌آمیز است، پس هفت روز نباید مشکلی ایجاد کند. از روز هفتم به بعد، گفتگوی جامع می‌تواند در مورد همه مسائل مهم مربوط به هر دو طرف آغاز شود. این یک آزمون برای دولت ترامپ بود: اینکه آیا واقعاً می‌خواهد به نتیجه برسد یا معتقد است که می‌تواند اراده و تسلط خود را بر ما تحمیل کند. البته، من به شما می‌گویم که جنگ هرگز انتخاب ما نبوده است، اما اگر آنها سعی کنند آن را به ما تحمیل کنند، ما با تمام وجودمان، تا آخرین قطره خون و آخرین نفسمان، خواهیم جنگید. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه جنگیدیم، حتی یک سرباز ما مرخصی نگرفت، هیچ افسر نظامی ناپدید نشد، هیچ دیپلماتی پست خود را ترک نکرد و هیچ جای خالی شهیدی باقی نماند. تمام شهدایی که تقدیم کردیم - سیاستمداران، پرسنل اطلاعاتی و دیگران - همه این جای خالی‌ها پر شده‌اند. این پیام روشنی را در کنار میلیون‌ها ایرانی که به خیابان‌ها آمدند و دور پرچم ایران جمع شدند، به همراه دارد: ایران در برابر دشمن متحد ایستاده است و هرچه دشمن وحشی‌تر باشد، مقاومت ما شجاعانه‌تر و همراه با ایستادگی بیشتر خواهد بود.

آنچه آمریکا در جنگ به دست نیاورد، در میز مذاکره هم به دست نخواهد آورد

خطیب زاده تأکید کرد، اینکه که ایالات متحده ابرقدرت است، این موضوع مربوط به گذشته است. ایالات متحده باید این واقعیت را بپذیرد. و آنچه در مورد مذاکرات برای پایان دادن به جنگ گفتم، می‌خواهم دوباره تکرار کنم: ایالات متحده در تحمیل هژمونی خود شکست خورد. نمی‌تواند مذاکرات را بر اساس سلطه رهبری کند. من گفتم که مذاکرات منعکس کننده نتیجه جنگ است و پایان جنگ باید نشان دهد که چگونه هر دو طرف می‌توانند آن نتایج را معکوس کنند. البته، وقتی درباره وضعیت فعلی جهان صحبت می‌کنیم، این وضعیت مطلوب نیست. آنچه ایالات متحده در جنگ علیه ایران به دست نیاورد، در میز مذاکره نیز به دست نیاورد و نخواهد آورد. شما همچنین درباره تغییر نظم جهانی صحبت کردید؛ در واقع، این اتفاق چندین سال است که در حال رخ دادن است و ما در حال حاضر در یک مرحله گذار از جهانی که در گذشته می‌شناختیم به جهانی که در آینده خواهیم دید، هستیم... قدرت‌هایی که قرار بود مسلط باشند، اکنون در حال بازنگری در اقدامات خود برای حفظ قدرت خود هستند. در نهایت، خطوط کلی این تغییر و تحولی که در حال حاضر تجربه می‌کنیم، روشن خواهد شد. البته ابهام و عدم قطعیت زیادی پیرامون این مسیر وجود دارد، اما جهان باید درک کند که منطقه ما شاهد آن است که چگونه سیستم مبتنی بر امنیت تحمیلی ایالات متحده دیگر قابل اجرا نیست، سیستم مبتنی بر خرید امنیت از خارج از منطقه دیگر قابل اجرا نیست و سیستم مبتنی بر بی‌اعتمادی بین کشورهای همسایه دیگر وجود ندارد ...

جنگ نشان داد چگونه از خاک کویت و بحرین برای حمله به ایران استفاده شد

خطیب زاده درباره اینکه رژیم صهیونیستی طرح‌های خطرناکی برای کشورهای منطقه دارد، تأکید کرد، منطقه وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. لحظه حقیقت فرا رسید. ما نمی‌توانیم چشم خود را بر واقعیت‌های منطقه ببندیم و همچنین نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم اشغالگر قدس در منطقه خلیج فارس و همچنین اقدامات آنها در امارات عربی متحده در نهایت به منطقه آسیب خواهد رساند. ما همچنین نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین برای ماهیگیری آنجاست... البته، دیگر نمی‌توانیم وانمود کنیم که نمی‌دانیم آنجا چه می‌گذرد، یا اینکه رادارهایی با برد ۵۰۰۰ کیلومتر در خلیج فارس به سمت ایران نشانه نرفته‌اند. این جنگ نشان داده است که چگونه از خاک کویت و بحرین برای حمله به ایران استفاده شده است. کودکان در میناب توسط موشک‌های شلیک شده از کشورهای خلیج فارس کشته شدند. یک سوال ساده وجود دارد که کشورهای همسایه خلیج فارس باید به آن پاسخ دهند: آیا پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای شما تحت حاکمیت ملی شما هستند یا تحت حاکمیت ایالات متحده؟ اگر تحت حاکمیت ایالات متحده باشد، این معنی خاصی دارد. اما اگر تحت حاکمیت ملی شما باشد و حمله از آنجا آغاز شده باشد و منجر به شهادت فرزندان ما و هزاران ایرانی و هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی شده باشد، این کشورها نمی‌توانند نقش قربانی را بازی کنند. وقتی می‌گویم لحظه حقیقت فرا رسیده است، اکنون همه شاهد حقیقت هستند. اما این لحظه حقیقت انگیزه‌ای برای حرکت به سمت یک سیستم امنیتی مبتنی بر همکاری بین ما دارد. ما باید بپذیریم که ما منبع خطر برای یکدیگر نیستیم، هیچ پایگاهی برای حمله به ایران وجود ندارد و آنها نمی‌توانند ائتلافی علیه ایران و عراق تشکیل دهند. شما می‌دانید که برخی از ابتکارات انجام شده در خلیج فارس علیه ایران و عراق بوده است. آنچه من اکنون در تهران، در ایران می‌بینم این است که ما، به عنوان قدرت‌های بزرگ منطقه، اکنون باید تلاش کنیم تا از این وضعیت خارج شویم. البته، ما مطمئنیم و باید بدانیم که ایالات متحده اینجا نیست تا در خدمت منافع کشوری باشد... و البته، رژیم صهیونیستی هم اینجا نیست تا در خدمت منافع کشورهای خلیج فارس باشد. آنها صرفاً برای پیشبرد منافع خود و طبیعتاً برای آسیب رساندن به رقبای خود اینجا هستند. همه باید این واقعیت را بپذیرند. اما از همه مهم‌تر، این جنگ ثابت کرد که ایالات متحده و پایگاه‌هایش در منطقه و خلیج فارس برای ایجاد امنیت در این کشورها آنجا نیست، بلکه برای محافظت از اسرائیل است... شما می‌دانید که از تمام سیستم‌های ردیابی برای ردیابی موشک‌های شلیک شده به سمت اسرائیل استفاده شده است. حتی ایالات متحده به کره جنوبی هم رحم نکرد؛ موشک‌های پاتریوت و سیستم‌های پاتریوت را از آنجا خارج کرد تا از رژیم اسرائیل محافظت کند. این باید زنگ خطری برای همه باشد. چیزی که من اینجا می‌گویم این است که کشورهای منطقه اکنون به این سطح از آگاهی رسیده‌اند و باید در جهت متفاوتی در مورد امنیت منطقه حرکت کنند.

عربستان هنوز به میانجیگری ایران درباره یمن پاسخ نداده است

خطیب زاده در پایان در پاسخ سوالی درباره یمن گفت، اوضاع این کشور نگران‌کننده است... در واقع محرومیت زیادی در مورد دارو، غذا و مایحتاج اولیه وجود دارد. اما آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، نشان دهنده این نارضایتی ناشی از محاصره ده ساله یمن توسط سعودی‌ها است. ما با برادران و دوستان خود در عربستان سعودی صحبت کرده‌ایم و به آنها گفته‌ایم که این اقدام به هیچ وجه اسلامی نیست و شما نمی‌توانید با یک کشور مسلمان فقیر و همسایه اینگونه رفتار کنید و به آن آسیب بزنید. امروز، وزیر امور خارجه و دولت ما پیشنهاد هرگونه کمکی - البته، کمک در میانجیگری را داده‌اند، اما تا به امروز هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکرده‌ایم. البته باید بگوییم که محاصره یمن و مردم یمن باید پایان یابد، یمنی‌ها باید به زندگی عادی خود بازگردند، آتش‌بس بین دو طرف برقرار شود و دوستان ما باید میانجیگری را بپذیرند تا ایران بتواند این فضا را ایجاد کند.