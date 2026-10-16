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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

واکنش ملوان به محتوای توهین‌ آمیز علیه دروازه‌بان جوان این تیم

واکنش ملوان به محتوای توهین‌ آمیز علیه دروازه‌بان جوان این تیم

انزلی- باشگاه ملوان بندرانزلی در واکنش به انتشار محتوای توهین‌آمیز علیه دروازه‌بان جوان این تیم، خواستار حذف محتوا و عذرخواهی رسانه منتشر کننده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ملوان بندرانزلی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از دروازه‌بان جوان خود، انتشار محتوای تحقیرآمیز علیه بازیکنان را مغایر با مسئولیت حرفه‌ای رسانه‌ها دانست و بر ضرورت صیانت از حرمت اعضای تیم تأکید کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

اشتباه بخشی از فوتبال است و بارها در بالاترین سطح این ورزش نیز رخ می‌دهد. یک بازیکن جوان در مواجهه با اشتباه، بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، حمایت و فرصت جبران نیاز دارد. باشگاه ملوان با همین باور، در کنار دروازه‌بان جوان خود ایستاده است.

مرز باریکی میان شوخی و محتوای زننده و توهین‌آمیز به شخصیت افراد وجود دارد. استفاده از صدا و تصویر حیوان در بازنشر صحنه اشتباه یک بازیکن، عبور از این مرز و خدشه‌دار کردن حرمت اوست؛ رفتاری که با مسئولیت حرفه‌ای رسانه سازگار نیست.

باشگاه ملوان ضمن احترام به آزادی بیان و حق نقد رسانه‌ها، دفاع از حرمت بازیکنان و مجموعه خود را وظیفه می‌داند. بازیکنان‌ها بابت عملکرد فنی خود پاسخ‌گو هستند و رسانه‌ها نیز باید مسئولیت شیوه پرداختن به این عملکرد را بپذیرند.

انتظار داریم رسانه منتشرکننده با حذف این محتوا و عذرخواهی از بازیکن جوان ملوان، نسبت به جبران این رفتار اقدام کند. در غیر این صورت، باشگاه ملوان حق پیگیری موضوع از مراجع قانونی برای حفظ حرمت و صیانت از حقوق اعضای تیم خود را محفوظ می‌داند.

کد مطلب 6979767

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