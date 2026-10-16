به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ملوان بندرانزلی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از دروازه‌بان جوان خود، انتشار محتوای تحقیرآمیز علیه بازیکنان را مغایر با مسئولیت حرفه‌ای رسانه‌ها دانست و بر ضرورت صیانت از حرمت اعضای تیم تأکید کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:



اشتباه بخشی از فوتبال است و بارها در بالاترین سطح این ورزش نیز رخ می‌دهد. یک بازیکن جوان در مواجهه با اشتباه، بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، حمایت و فرصت جبران نیاز دارد. باشگاه ملوان با همین باور، در کنار دروازه‌بان جوان خود ایستاده است.



مرز باریکی میان شوخی و محتوای زننده و توهین‌آمیز به شخصیت افراد وجود دارد. استفاده از صدا و تصویر حیوان در بازنشر صحنه اشتباه یک بازیکن، عبور از این مرز و خدشه‌دار کردن حرمت اوست؛ رفتاری که با مسئولیت حرفه‌ای رسانه سازگار نیست.



باشگاه ملوان ضمن احترام به آزادی بیان و حق نقد رسانه‌ها، دفاع از حرمت بازیکنان و مجموعه خود را وظیفه می‌داند. بازیکنان‌ها بابت عملکرد فنی خود پاسخ‌گو هستند و رسانه‌ها نیز باید مسئولیت شیوه پرداختن به این عملکرد را بپذیرند.



انتظار داریم رسانه منتشرکننده با حذف این محتوا و عذرخواهی از بازیکن جوان ملوان، نسبت به جبران این رفتار اقدام کند. در غیر این صورت، باشگاه ملوان حق پیگیری موضوع از مراجع قانونی برای حفظ حرمت و صیانت از حقوق اعضای تیم خود را محفوظ می‌داند.