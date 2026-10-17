حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج نشست برگزارشده در پی سفر دکتر نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به حوزه انتخابیه بابل در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این نشست، مسائل و نیازهای زیرساختی شهرستان در حوزه برق‌رسانی، راه‌سازی و ایمنی محورهای مواصلاتی بررسی و برای تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار تصمیماتی اتخاذ شد.

وی با اشاره به مصوبات حوزه برق افزود: مقرر شد شرکت توانیر در اجرای طرح‌های مرتبط با مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق مشارکت کند. همچنین تأمین روشنایی معابر کمربندی دوم شرقی بابل با همکاری این شرکت دنبال خواهد شد.

نتاج ادامه داد: بر اساس مصوبات این نشست، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث پست برق ۶۳ به ۲۰ کیلوولت امیرکلا اختصاص می‌یابد. همچنین مقرر شد عملیات دیوارکشی این طرح حداکثر ظرف دو ماه انجام شود و پیگیری تأمین مالی خارجی پروژه نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توسعه شبکه برق منطقه بیان کرد: احداث پست برق ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت بابل (۲) نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد خرید و تملک زمین مورد نیاز این پروژه حداکثر تا ماه آینده انجام شود.

اختصاص یک‌هزار تن قیر برای آسفالت کمربندی شرقی دوم بابل

وی در ادامه به مصوبات حوزه راه‌سازی اشاره کرد و گفت: مقرر شده است سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای اجرای عملیات آسفالت کمربندی شرقی دوم بابل، یک‌هزار تن قیر اختصاص دهد.

حسن نتاج افزود: تأمین قیر مورد نیاز برای آسفالت راه‌های روستایی حوزه انتخابیه نیز در مصوبات پیش‌بینی شده است که این موضوع مشروط به اتمام عملیات زیرسازی خواهد بود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی تردد در جاده‌ها اظهار کرد: در این نشست، اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای ایمن‌سازی محورهای حوزه انتخابیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز، از جمله علائم ایمنی، به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبات نیازمند پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول، تأمین اعتبارات پیش‌بینی‌شده و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی است تا پروژه‌های زیرساختی شهرستان با سرعت بیشتری پیش بروند.