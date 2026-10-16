به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور، عصر جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر ضرورت گسترش آموزش‌های زیست‌محیطی در سراسر استان، به‌ویژه روستاها و مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار، تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در نهادینه‌کردن رفتارهای مسئولانه در قبال طبیعت اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت آگاهانه همه اقشار جامعه است و این مهم با توسعه آموزش‌های هدفمند و متناسب با شرایط بومی هر منطقه محقق می‌شود.

آموزش محیط زیست باید به دورافتاده‌ترین مناطق برسد

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ضرورت دسترسی همه شهروندان به آموزش‌های زیست‌محیطی، خاطرنشان کرد: هیچ نقطه‌ای از استان نباید از این آموزش‌ها محروم بماند.

فرمان‌پور با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت از محیط زیست افزود: برای گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی، باید از ظرفیت‌های موجود در جوامع محلی، عشایر، مدارس و تشکل‌های مردمی استفاده کرد تا پیام‌های آموزشی به مناطق دورافتاده نیز برسد.

وی تأکید کرد که آموزش‌های زیست‌محیطی زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که با شرایط و نیازهای هر منطقه متناسب باشند و زمینه مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت را فراهم کنند.

جوامع محلی و عشایر؛ ظرفیت‌های مهم فرهنگ‌سازی

فرمان‌پور با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی، مشارکت جوامع محلی و عشایر را از ظرفیت‌های مهم برای توسعه آموزش‌های زیست‌محیطی دانست.

وی تاکید کرد: توجه به شرایط بومی، استفاده از ظرفیت مدارس و همکاری تشکل‌های مردمی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی کمک کند. بر همین اساس، توسعه آموزش‌ها در مناطق کمتر برخوردار و دورافتاده باید در کنار برنامه‌های فرهنگ‌سازی در سایر نقاط استان دنبال شود.

اجرای برنامه‌های آموزشی در روستاهای دورافتاده کوهدشت

بر اساس اعلام مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، در راستای تحقق این رویکرد، برنامه‌های آموزش زیست‌محیطی طی هفته جاری در روستاهای دورافتاده شهرستان کوهدشت اجرا شد.

این برنامه‌ها با هدف گسترش آموزش‌های محیط زیستی در مناطق دور از دسترس و توسعه فرهنگ حفاظت از طبیعت در سطح محلی انجام شده است.

تأکید بر استمرار چنین برنامه‌هایی، بخشی از رویکرد اعلام‌شده اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان برای گسترش آموزش‌های هدفمند و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی استان است.