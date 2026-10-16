مرادی: وحدت اقوام و مذاهب، پشتوانه میدان و دیپلماسی کشور است

سالار مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: مردم شریف ایران، به‌ویژه مردم غیور کردستان و سنندج، با حضور مستمر خود در خیابان‌ها طی بیش از ۲۳۰ شب، جلوه‌ای از وفاداری و همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت وحدت در تقویت قدرت ملی افزود: دشمنان با توجه به تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران تصور می‌کردند با آغاز جنگ خارجی، شکاف و اختلاف میان اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی ایجاد شود و کشور هم‌زمان در عرصه خارجی و از نظر انسجام داخلی با چالش مواجه شود.

مرادی ادامه داد: هدف دشمن این بود که با تضعیف همدلی و انسجام اجتماعی، شرایط را برای پیشبرد اهداف خود آسان‌تر کند؛ اما بصیرت، درایت و همراهی مردم و همچنین رهبری مدبرانه، موجب شد این محاسبات به نتیجه نرسد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان عنوان کرد: در این مقاطع و پس از آن، وحدت، وفاق و انسجام اجتماعی مردم ایران جلوه‌ای مثال‌زدنی داشت و اقشار مختلف جامعه با وجود تفاوت‌های قومی، مذهبی و سیاسی، بر حفظ یکپارچگی کشور تأکید کردند.

وی با اشاره به وضعیت کردستان تصریح کرد: برخلاف تصور برخی درباره احتمال بروز مشکلات امنیتی در استان با آغاز جنگ، مردم کردستان پای کار کشور، نظام، دولت و مسئولان ایستادند و همراهی خود را در دفاع از ایران نشان دادند.