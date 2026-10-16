https://mehrnews.com/x3dm3r ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳ کد مطلب 6979776 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳ دویست و سی امین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و سی امین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شام ولادت حضرت زینب (س) برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6979776 کپی شد مطالب مرتبط دویستوسیامین اجتماع نحن منتقمون جمعهشب در کرمانشاه برگزار میشود دویست و بیست و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویستوبیستوهشتمین اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار میشود دویستوبیستوهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار خواهد شد دویستوبیستوچهارمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برچسبها رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه
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