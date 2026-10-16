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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

دویست و سی امین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

دویست و سی امین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- دویست و سی امین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شام ولادت حضرت زینب (س) برگزار شد.

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کد مطلب 6979776

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