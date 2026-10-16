.به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از بیمارستان‌های امیرالمؤمنین (ع) و ولایت رشت به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، ضمن تبریک این مناسبت به پرستاران و کارکنان حوزه سلامت اظهار کرد: به همین مناسبت، جمعی از مسئولان و مدیران استان با حضور در این دو مرکز درمانی، ضمن دیدار با پرستاران، از زحمات و تلاش‌های آنان قدردانی کردند.

وی با اشاره به فعالیت‌های کادر درمان در حوادث و شرایط دشوار گذشته افزود: کارکنان حوزه سلامت در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و جنگ رمضان، مسئولیت سنگینی در زمینه ارائه خدمات درمانی بر عهده داشتند و در این شرایط، با تلاش و تعهد به خدمت‌رسانی ادامه دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر ضرورت قدردانی از تلاش‌های پرستاران تصریح کرد: حضور مسئولان در مراکز درمانی، فرصتی برای تبریک این مناسبت، خداقوت به کادر پرستاری و تأکید بر قدردانی از زحمات شبانه‌روزی این عزیزان است.

آشوبی با بیان اینکه کادر درمان و سلامت استان برای خدمت‌رسانی در شرایط حساس آمادگی کامل دارد، گفت: مجموعه سلامت گیلان آماده است در مواقع ضروری، خدمات بیشتری به مردم استان، مسافران و افرادی که به گیلان سفر می‌کنند، ارائه دهد.

وی در ادامه به برنامه‌های هفته پرستار اشاره کرد و افزود: در این هفته، برنامه‌های مختلفی از جمله دیدار و بازدید از خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد. همچنین در اقدامی آموزشی، کادر درمان ۳۴ بیمارستان استان با حضور در مدارس، آموزش‌های مرتبط با عملیات احیا را به دانش‌آموزان ارائه کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: مراسم اصلی گرامیداشت روز پرستار روز چهارشنبه در سالن نیروی انتظامی برگزار می‌شود و در این برنامه، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان حوزه پرستاری استان به‌صورت ویژه قدردانی خواهد شد.