سرپرست وزارت دفاع با خانواده شهید علی فولادوند دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع، در دیداری با حضور در منزل شهید علی فولادوند، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا، پاسداشت مقام والای ایثارگران و قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌هایی انجام شد که عزیزان خود را در راه دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند.

تأکید سرپرست وزارت دفاع بر جایگاه خانواده‌های شهدا

سردار سرتیپ ابن‌الرضا در این دیدار، خانواده‌های شهدا را از سرمایه‌های ارزشمند معنوی کشور دانست و بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهیدان و تکریم خانواده‌های آنان تأکید کرد.

وی با قدردانی از صبر، استقامت و روحیه والای خانواده شهید علی فولادوند، خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای ماندگار و بخشی از مسئولیت مجموعه‌های خدمتگزار کشور در قبال ایثار و فداکاری شهیدان عنوان کرد.

تجلیل از مقام شهید علی فولادوند

در ادامه این دیدار، از مقام شامخ شهید علی فولادوند تجلیل شد و بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌های ایثار و فداکاری تأکید شد.

این دیدار در چارچوب برنامه‌های تکریم خانواده‌های شهدا و قدردانی از فداکاری‌های آنان برگزار شد؛ برنامه‌هایی که با هدف پاسداشت یاد شهیدان و توجه به جایگاه خانواده‌های آنان در جامعه انجام می‌شود.

روایت شهادت شهید فولادوند و خانواده‌اش

بنابراین گزارش، شهید علی فولادوند در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه هدف ترور قرار گرفت.

در جنگ ۱۲ روزه، همسر وی به شهادت رسید و در جنگ ۴۰ روزه نیز شهید فولادوند به همراه خانواده خود به فیض شهادت نائل آمد.