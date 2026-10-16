به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، جمعه شب در اجتماع شبانه مردم یزد در تکیه تاریخی امیرچقماق، با اشاره به ضرورت روایت دقیق تحولات جنگ و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها اظهار کرد: آمریکا که در میدان نبرد نظامی به اهداف خود نرسیده، تلاش می‌کند با جنگ شناختی و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، خود را پیروز میدان معرفی کند.

وی با بیان اینکه ایران همچنان در میانه جنگ قرار دارد، افزود: باید تحولات و واقعیت‌های این تقابل به‌درستی برای مردم و نسل‌های آینده روایت شود؛ چراکه روایت دقیق رویدادها در ماندگاری تجربه‌ها و دستاوردها نقش مهمی دارد.

زاکانی با اشاره به سابقه روابط ایران و آمریکا پیش از انقلاب اسلامی، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را از نمونه‌های تاریخی بی‌اعتمادی به آمریکا دانست و گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که اعتماد به آمریکا و توافق با این کشور، لزوماً به اجرای تعهدات آن منجر نمی‌شود.

شهردار تهران با اشاره به توافق الجزایر پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و همچنین توافق برجام تصریح کرد: به گفته وی، ایران در مقاطع مختلف به تعهدات خود عمل کرده، اما آمریکا و کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان پایبند نبوده‌اند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم ۱۴ بندی پس از جنگ رمضان مدعی شد: آمریکا از همان ابتدا در مسیر اجرای این تفاهم مانع‌تراشی کرده و اسرائیل نیز برخی مفاد آن را نقض کرده است.

زاکانی با تأکید بر اینکه ارزیابی نتیجه جنگ به میزان تاب‌آوری طرفین بستگی دارد، ادامه داد: از نظر ما، تن دادن به توافقی که صرفاً بر وعده‌های آمریکا استوار باشد و بدون تضمین اجرای تعهدات صورت بگیرد، نمی‌تواند منافع ملت ایران را تأمین کند.

تقابل ایران و آمریکا فراتر از اختلافات سیاسی است

شهردار تهران با بیان اینکه تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را نباید صرفاً اختلافی سیاسی و مقطعی دانست، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با تأکید بر استقلال، آزادی، معنویت و عدالت، الگویی متفاوت از نظم مورد نظر آمریکا ارائه کرده است.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا با استقلال‌خواهی ایران مخالفت کرده و در مقاطع مختلف تلاش داشته است مانع شکل‌گیری الگویی مستقل از سلطه قدرت‌های جهانی شود.

زاکانی با اشاره به آنچه تلاش آمریکا برای جلوگیری از شکل‌گیری ایران قدرتمند خواند، گفت: مسئله اصلی، جلوگیری از شکل‌گیری ایرانی مستقل، برخوردار از پیشرفت و عدالت و الهام‌بخش برای سایر ملت‌هاست.

وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و مدرسه رهپویان خلیج فارس، این حملات را نمونه‌ای از اقدامات آمریکا و متحدانش علیه غیرنظامیان دانست و بر ضرورت روایت این رویدادها تأکید کرد.

شهردار تهران با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر ضرورت کوتاه آمدن ایران برای جلوگیری از جنگ تأکید دارند، گفت: ایران آغازگر جنگ نبوده و نمی‌توان مسئولیت تحمیل جنگ از سوی دشمن را بر عهده ایران گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: راهبردی که بر اساس آن ایران در هر مقطع برای جلوگیری از جنگ از مواضع خود عقب‌نشینی کند، ممکن است به تداوم تهدید و تکرار درگیری‌ها در آینده منجر شود.

زاکانی: خروج آمریکا از منطقه ادامه خواهد یافت

شهردار تهران با اشاره به وضعیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: تحولات اخیر را باید نشانه‌ای از تغییر شرایط منطقه و افزایش توان بازدارندگی ایران دانست.

وی با بیان اینکه ایستادگی مردم و نیروهای نظامی در شکل‌گیری این شرایط نقش داشته است، افزود: از نگاه ما، روند کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه ادامه خواهد یافت و کشورهای منطقه نیز باید در ارزیابی اتکای امنیتی خود به آمریکا تجدیدنظر کنند.

زاکانی همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی و مواضع برخی کشورها در قبال رژیم صهیونیستی، مدعی شد که شرایط جهانی برای همراهی بیشتر با ملت ایران فراهم شده است.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم یزد در اجتماع شبانه میدان امیرچقماق، این حضور را نشانه حمایت مردمی از کشور دانست و گفت: ایستادگی ملت ایران نتایجی به همراه داشته و می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بیشتری در آینده باشد.