فلاح: تأمین معیشت کادر سلامت نیازمند اعتبارات پایدار است

مهدی فلاح شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از بیمارستان ولایت و تبریک روز پرستار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اقتصاد سلامت اظهار کرد: سلامت جامعه و اقتصاد سلامت از موضوعات مهم و اثرگذار در توسعه کشور به شمار می‌روند و توجه به این حوزه باید یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌ریزی های کلان کشور باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارکنان حوزه سلامت افزود: در کنار توجه به سلامت عمومی جامعه، باید برای تأمین منابع مالی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و نیروهای فعال در این حوزه نیز تدابیر مؤثری اندیشیده شود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقداماتی در این زمینه انجام شده، تصریح کرد: با وجود تدابیر اتخاذ شده، اقدامات صورت‌گرفته متناسب با اهمیت و جایگاه حوزه سلامت نیست و لازم است توجه بیشتری به تأمین منابع مالی مورد نیاز این بخش صورت گیرد.

فلاح با اشاره به نقش مجلس و دولت در حل مشکلات معیشتی کارکنان حوزه سلامت بیان کرد: امیدواریم مجلس با اتخاذ تدابیر لازم و دولت با پیش‌بینی و تأمین ردیف‌های اعتباری مورد نیاز در بودجه، زمینه تأمین منابع مالی پایدار و بهبود شرایط معیشتی این نیروها را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: توجه به وضعیت معیشتی کارکنان حوزه سلامت می‌تواند در جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور و همچنین خروج نیروهای توانمند از بخش دولتی به بخش خصوصی مؤثر باشد و به حفظ سرمایه انسانی نظام سلامت کمک کند.