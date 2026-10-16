آزمون ارتقای کمربند بانوان تکواندوکار لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دوره ۲۹۴ ارتقای کمربند پوم یک تا دان سه بانوان استان با حضور ۱۴۰ تکواندوکار واجد شرایط در خانه تکواندو استان لرستان برگزار شد.

این آزمون با حضور شهریار احمدی، رئیس هیئت تکواندو استان لرستان و زینب رحمتی‌نیا، نایب‌رئیس هیئت تکواندو استان برگزار شد و مریم امینی، نماینده فدراسیون تکواندو از استان مرکزی نیز بر روند اجرای آزمون نظارت داشت.

ارزیابی سطح فنی تکواندوکاران

مسئولیت کمیته آزمون بانوان استان لرستان در این دوره بر عهده معصومه اربابی بود. همچنین مریم گودرزی، شکوفه حسینی و آرزو قائد رحمتی به‌عنوان ممتحن، سطح فنی شرکت‌کنندگان را بر اساس ضوابط و معیارهای مربوطه ارزیابی کردند.

در این آزمون، توانمندی‌های فنی تکواندوکاران و میزان آمادگی آنان برای ارتقای درجه کمربند مورد سنجش قرار گرفت تا شرایط لازم برای طی مراحل پیشرفت و دستیابی به درجات بالاتر این رشته ورزشی فراهم شود.

فراهم‌سازی زمینه پیشرفت بانوان ورزشکار

برگزاری آزمون‌های ارتقای کمربند از جمله مراحل ارزیابی فنی ورزشکاران در مسیر پیشرفت در رشته تکواندو به شمار می‌رود و زمینه سنجش میزان آمادگی و احراز شرایط لازم برای ارتقای درجه را فراهم می‌کند.

آزمون دوره ۲۹۴ بانوان لرستان نیز با هدف ارزیابی سطح فنی شرکت‌کنندگان و حمایت از روند پیشرفت بانوان تکواندوکار استان در مسیر دستیابی به درجات بالاتر برگزار شد.