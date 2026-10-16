به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد امیری شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم این شهر، با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه عمومی و حفظ انسجام اجتماعی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود فشارهای معیشتی، باید برای تقویت همبستگی مردم و جلوگیری از آسیب‌دیدن اتحاد اجتماعی تلاش کنیم.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: حضور مردم پس از گذشت بیش از ۲۰۰ شب، نشان‌دهنده تداوم روحیه و انگیزه آنان است و باید این سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کرد.

حجت‌الاسلام امیری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و گرانی فشارهای زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است، افزود: در چنین شرایطی، تقویت روحیه عمومی و حمایت متقابل مردم از یکدیگر ضرورتی جدی است و نباید اجازه داد فشارهای موجود به تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود.

رئیس حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) آمل با اشاره به روز پرستار و سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، از اقدام جمعی از نمازگزاران برای قدردانی از پرستاران خبر داد و گفت: پس از نماز مغرب و عشا، جمعی حدود ۳۰ تا ۴۰ نفره از نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) با حضور در یکی از مراکز درمانی شهر، با اهدای شیرینی و قدردانی کلامی از پرستاران، از تلاش‌های آنان تجلیل کردند.

وی ادامه داد: پرستاران در شرایط دشوار مشغول خدمت‌رسانی هستند و لازم است به آنان نشان دهیم که زحماتشان دیده می‌شود و مردم قدردان خدمات آنان هستند. این اقدام هم موجب افزایش روحیه کارکنان شد و هم به خود ما انگیزه و انرژی بیشتری بخشید.

حجت‌الاسلام امیری تأکید کرد: چنین اقداماتی نباید محدود به یک مناسبت یا یک گروه بماند، بلکه باید به حرکتی فراگیر برای قدردانی از همه افرادی تبدیل شود که در شرایط دشوار به مردم خدمت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به حضور افرادی در تجمعات شبانه که برای پاکیزگی محیط تلاش می‌کنند، گفت: باید قدردان کسانی باشیم که بدون توجه به دیده‌شدن یا نشدن، برای خدمت به مردم وقت می‌گذارند؛ از افرادی که زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کنند تا کسانی که برای برگزاری و نظم‌بخشی به تجمعات زحمت می‌کشند.

رئیس حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) آمل با تأکید بر ضرورت توجه به نیروهای انتظامی اظهار کرد: اگر نیروهای انتظامی را در سطح شهر مشاهده می‌کنیم، باید در کنار بیان انتقادها، از تلاش‌ها و خدمات آنان نیز قدردانی کنیم. این نیروها نیز در شرایط دشوار زندگی و کاری، مسئولیت تأمین نظم و امنیت را بر عهده دارند.

وی افزود: قدردانی از خدمت‌رسانان و توجه به زحمات آنان می‌تواند به تقویت روحیه عمومی و افزایش همدلی در جامعه کمک کند.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از مسئولان استانی و شهری، از جمله استاندار و شهردار، خواستار توجه بیشتر به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی منطقه آزاد مازندران، از همکاری مسئولان و نمایندگان در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و در عین حال گفت: انتظار مردم از مسئولان این است که در کنار اقدامات انجام‌شده، برای کاهش فشارهای اقتصادی و رسیدگی به مشکلات روزمره خانواده‌ها نیز تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) آمل خطاب به مسئولان تأکید کرد: مسئولیت، امانتی است که از سوی مردم به مسئولان سپرده شده و ضروری است مدیران و مسئولان، مسائل و مشکلات مردم را از نزدیک درک کنند و برای رفع آن‌ها اقدامات ملموس‌تری انجام دهند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان و توجه به مطالبات عمومی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش مشترک مردم و مسئولان، زمینه کاهش مشکلات و تقویت همبستگی اجتماعی فراهم شود.