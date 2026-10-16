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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

ادعای فرمانده سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

ادعای فرمانده سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد و واشنگتن تاکنون مانع چند میلیارد دلار صادرات نفت خام ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد: محاصره دریایی ایران ادامه دارد و آمریکا توانایی تهران برای اعمال قدرت در خارج از مرزهایش را تضعیف کرده است.

وی مدعی شد: کشتی‌های تجاری با وجود حملات ایران همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند و حدود ۴۰۰ کشتی تجاری طی هفت روز گذشته از این آبراه عبور کرده‌اند.

فرمانده سنتکام همچنین گفت: آمریکا تاکنون مانع صادرات نفت خام ایران به ارزش دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار شده است.

وی بدون اشاره به سیاست شکست خورده آمریکا در تنگه هرمز مدعی شد: آمریکا هفته گذشته به شرکای خود در منطقه خلیج فارس برای انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت کمک کرده است.

کد مطلب 6979812

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