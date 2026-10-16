ادعای فرمانده سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد: محاصره دریایی ایران ادامه دارد و آمریکا توانایی تهران برای اعمال قدرت در خارج از مرزهایش را تضعیف کرده است.

وی مدعی شد: کشتی‌های تجاری با وجود حملات ایران همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند و حدود ۴۰۰ کشتی تجاری طی هفت روز گذشته از این آبراه عبور کرده‌اند.

فرمانده سنتکام همچنین گفت: آمریکا تاکنون مانع صادرات نفت خام ایران به ارزش دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار شده است.

وی بدون اشاره به سیاست شکست خورده آمریکا در تنگه هرمز مدعی شد: آمریکا هفته گذشته به شرکای خود در منطقه خلیج فارس برای انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت کمک کرده است.