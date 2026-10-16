به گزارش خبرنگار مهر، فاضل صالحی‌فرد جمعه شب در نشست هم‌اندیشی با رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر و جمعی از مسئولان، مدیران و مربیان باشگاه‌های بدنسازی شهرستان دیلم اظهار کرد: ظرفیت موجود در این رشته، ضرورت توجه به توسعه امکانات، ارتقای سطح خدمات ورزشی و حمایت از ورزشکاران مستعد را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به بازدید محمدمهدی دهار، رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر، به همراه نواب رئیس آقایان و بانوان و جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه از تعدادی از باشگاه‌های بدنسازی دیلم افزود: بررسی وضعیت باشگاه‌ها، تجهیزات و امکانات فنی و توجه به ارتقای کیفیت فعالیت مجموعه‌های ورزشی، از موضوعات مهم در توسعه این رشته به شمار می‌رود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم با اشاره به موفقیت ورزشکاران این شهرستان در رقابت‌های ملی، به‌ویژه در رشته مچ‌اندازی، خاطرنشان کرد: کسب ۲ عنوان نایب‌قهرمانی کشور در رقابت‌های اخیر، نشان‌دهنده توانمندی و استعداد ورزشکاران دیلمی است.

صالحی‌فرد ادامه داد: استمرار موفقیت‌های ورزشکاران این شهرستان مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند، تقویت آموزش‌های تخصصی، ارتقای سطح فنی مربیان و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر ورزشکاران در رقابت‌های استانی و ملی است.

وی بر اهمیت همکاری میان اداره ورزش و جوانان شهرستان و هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت باشگاه‌ها، توسعه برنامه‌های آموزشی و فراهم‌کردن فرصت حضور ورزشکاران در مسابقات می‌تواند به شناسایی استعدادهای جدید و ارتقای جایگاه این رشته در شهرستان کمک کند.

این نشست با هدف بررسی وضعیت باشگاه‌های بدنسازی، شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌های بهبود و تقویت همکاری میان مسئولان ورزشی استان و شهرستان دیلم برگزار شد.