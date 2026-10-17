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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

امدادرسانی اورژانس به مصدومان مسمومیت غذایی در صندل‌آباد بجنورد

امدادرسانی اورژانس به مصدومان مسمومیت غذایی در صندل‌آباد بجنورد

بجنورد- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی از امدادرسانی به مصدومان مسمومیت غذایی در روستای صندل‌آباد بجنورد و انتقال آنان به بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی، طی تماس تلفنی با مرکز ارتباطات، گزارشی مبنی بر بروز علائم مسمومیت غذایی جمعی در روستای صندل‌آباد از توابع شهرستان بجنورد دریافت شد.

به محض وصول این گزارش، کدهای عملیاتی پایگاه‌های شماره یک، شماره شش و پایگاه بانوان اورژانس پیش‌بیمارستانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه پس از ارزیابی اولیه وضعیت سلامتی مصدومان و انجام اقدامات تریاژ و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی لازم، روند انتقال بیماران را با رعایت پروتکل‌های ایمنی مدیریت نمودند. مصدومان این حادثه جهت دریافت درمان‌های تخصصی و تکمیلی، تحت نظارت کادر درمان با آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد انتقال یافتند.

کد مطلب 6979825

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