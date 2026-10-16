به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی دهار جمعه شب در نشست هم‌اندیشی با مدیران و مربیان باشگاه‌های بدنسازی شهرستان دیلم با اشاره به وضعیت باشگاه‌های بازدیدشده اظهار کرد: سطح کیفی باشگاه‌های بدنسازی دیلم مطلوب ارزیابی شده است و ظرفیت‌های موجود در این شهرستان می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های قهرمانی و برگزاری مسابقات و دوره‌های آموزشی تخصصی فراهم کند.

وی بررسی صلاحیت‌های فنی مربیان، وضعیت گواهی‌نامه‌های آنان، ارزیابی عملکرد باشگاه‌ها و شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را از محورهای این نشست عنوان کرد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر با تأکید بر اهمیت ایمنی ورزشکاران افزود: نظارت فنی بر کیفیت دستگاه‌ها، تجهیزات و امکانات باشگاه‌های بدنسازی و بررسی شرایط فنی آن‌ها، از موضوعات مهم در ارتقای کیفیت خدمات ورزشی است.

دهار ادامه داد: پیگیری بررسی وضعیت فنی تجهیزات و امکانات باشگاه‌ها و صدور گواهی فنی از سوی هیئت، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، می‌تواند به ارتقای ایمنی محیط‌های ورزشی و بهبود کیفیت فعالیت باشگاه‌ها کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری با اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم گفت: برگزاری مسابقات و دوره‌های آموزشی تخصصی و ارتقای دانش فنی مربیان از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری مجموعه اداره ورزش شهرستان قابل پیگیری است و می‌تواند فرصت بیشتری برای رشد ورزشکاران و حضور آنان در رقابت‌های استانی و ملی فراهم کند.

این نشست و بازدید با هدف بررسی وضعیت باشگاه‌های بدنسازی، ارزیابی تجهیزات و امکانات و تقویت همکاری میان هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر و مجموعه اداره ورزش شهرستان دیلم برگزار شد.