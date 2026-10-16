رئیس سازمان ملی استاندارد ایران وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با استقبال سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد استان شد.

شرکت در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد در اهواز و افتتاح ساختمان جدید اداره‌کل استاندارد خوزستان از مهم‌ترین برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به این استان است.

این سفر با هدف حضور در برنامه‌های مرتبط با روز ملی استاندارد و افتتاح زیرساخت اداری جدید این مجموعه انجام می‌شود.