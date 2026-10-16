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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران وارد خوزستان شد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران وارد خوزستان شد

اهواز - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با استقبال استاندار خوزستان وارد اهواز شد. گرامیداشت روز ملی استاندارد و افتتاح ساختمان جدید اداره‌کل استاندارد استان در دستور کار این سفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با استقبال سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد استان شد.

شرکت در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد در اهواز و افتتاح ساختمان جدید اداره‌کل استاندارد خوزستان از مهم‌ترین برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به این استان است.

این سفر با هدف حضور در برنامه‌های مرتبط با روز ملی استاندارد و افتتاح زیرساخت اداری جدید این مجموعه انجام می‌شود.

کد مطلب 6979833

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