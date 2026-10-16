به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسی گفت: این طرح با هدف ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و مقابله با رفتارهای پرخطر و هنجارشکنانه اجرا شده و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این طرح دو هفته‌ای تعداد ۶۷ دستگاه خودروی سواری و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند، افزود: انجام حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و رانندگی مخاطره‌آمیز، علاوه بر سلب آسایش عمومی، جان رانندگان و سایر شهروندان را به خطر می‌اندازد؛ از این‌رو پلیس با چنین رفتارهایی در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان تأکید کرد: قانون، فصل‌الخطاب پلیس است و امنیت و آرامش شهروندان، خط قرمز ماست.