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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

مانور دستگاه‌های رأی الکترونیکی در بیله‌سوار برگزار شد

مانور دستگاه‌های رأی الکترونیکی در بیله‌سوار برگزار شد

بیله سوار- فرماندار بیله‌سوار از برگزاری مانور و آزمایش عملی اخذ رأی الکترونیکی در این شهرستان خبر داد و گفت: شهروندان به‌صورت نمادین با مراحل احراز هویت و رأی‌دهی الکترونیک آشنا شوند.

محبوب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سنجش میزان آمادگی‌های فنی و اجرایی برای برگزاری انتخاباتی منظم و دقیق، مانور و آزمایش عملی دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی در شهرستان بیله سوار برگزار شد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانون‌مند، افزود: «آشنایی شهروندان با نحوه کارکرد تجهیزات جدید الکترونیکی و اطمینان از صحت و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع روند اخذ رأی در روز انتخابات است.

فرماندار بیله سوار گفت: با توجه به آمادگی کامل ستاد انتخابات شهرستان، از تلاش عوامل اجرایی و نظارتی در ایجاد بستر مناسب و آگاهی‌بخشی به رأی‌دهندگان قدردانی می کنیم.

حسینی ادامه داد: در این مانور، شهروندان بیله سواری به‌صورت نمادین با مراحل احراز هویت و رأی‌دهی با دستگاه‌های تمام‌الکترونیک آشنا شدند و عملکرد سامانه‌ها مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت.

کد مطلب 6979843

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