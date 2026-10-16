محبوب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سنجش میزان آمادگی‌های فنی و اجرایی برای برگزاری انتخاباتی منظم و دقیق، مانور و آزمایش عملی دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی در شهرستان بیله سوار برگزار شد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانون‌مند، افزود: «آشنایی شهروندان با نحوه کارکرد تجهیزات جدید الکترونیکی و اطمینان از صحت و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع روند اخذ رأی در روز انتخابات است.

فرماندار بیله سوار گفت: با توجه به آمادگی کامل ستاد انتخابات شهرستان، از تلاش عوامل اجرایی و نظارتی در ایجاد بستر مناسب و آگاهی‌بخشی به رأی‌دهندگان قدردانی می کنیم.

حسینی ادامه داد: در این مانور، شهروندان بیله سواری به‌صورت نمادین با مراحل احراز هویت و رأی‌دهی با دستگاه‌های تمام‌الکترونیک آشنا شدند و عملکرد سامانه‌ها مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت.