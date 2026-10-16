به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی عصر امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: در سه روزی که هدایت صنعت‌نفت به من سپرده شده است به همراه گروه آنالیز تلاش کردیم شرایط تیم را به‌دقت بررسی کنیم و با وجود بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات و محدودیت‌های موجود، بازیکنان باید درک کنند که برای عبور از شرایط فعلی به تلاش بیشتری نیاز داریم.

وی افزود: آلومینیوم یکی از تیم‌های خوب فوتبال ایران است و به نتیجه هفته گذشته این تیم توجهی نداریم بلکه تلاش می‌کنیم با تغییر سیستم بازی، عملکرد مناسبی برابر این تیم داشته باشیم و نفرات جدیدی نیز به کادر فنی اضافه خواهند شد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان با تأکید بر نقش هواداران و مسئولان شهری تصریح کرد: حضور هواداران در کنار بازیکنان اهمیت زیادی دارد و از آن‌ها خواسته‌ام کنار تیم باشند تا بازیکنان احساس غربت نکنند و دچار ناامیدی نشوند.

پورموسوی بیان کرد: آنچه برای من اهمیت دارد این است که بازیکنان می‌خواهند از شرایط فعلی خارج شوند و هواداران نیز در سه روز گذشته با حضور کنار زمین انرژی مثبتی به تیم منتقل کرده‌اند و مطمئن هستم اتفاقات خوبی برای صنعت‌نفت رقم خواهد خورد.