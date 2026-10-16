به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن رستگارپناه از فرماندهان دوران دفاع مقدس، شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، دشمنان با طرح‌ها و توطئه‌های مختلف درصدد تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی بوده‌اند، اما اراده مردم، هدایت‌های رهبری و مقاومت نیروهای مدافع کشور، این نقشه‌ها را با شکست مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی با ایستادگی خود از استقلال و تمامیت کشور دفاع کرده‌اند، افزود: بررسی حوادث سال‌های نخست انقلاب نشان می‌دهد که جریان‌های مختلف با اهداف و انگیزه‌های گوناگون تلاش کردند مسیر انقلاب را منحرف کنند، اما هوشیاری مردم و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب، مانع تحقق این اهداف شد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به حوادث سال‌های ابتدایی انقلاب در کردستان گفت: مردم این استان در سال‌های پرالتهاب پس از پیروزی انقلاب، با وجود فشارها، ناامنی‌ها و اقدامات گروه‌های مسلح، در دفاع از اسلام، ایران و امنیت منطقه ایستادگی کردند.

رستگارپناه با اشاره به تجربه حضور و خدمت خود در استان کردستان افزود: مردم این منطقه هزینه‌های سنگینی برای دفاع از کشور پرداخت کرده‌اند و شمار زیادی از فرزندان این سرزمین در مسیر مقابله با ناامنی‌ها و دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت رسیده‌اند.

وی تأکید کرد: مقاومت مردم کردستان و همراهی آنان با نیروهای مدافع کشور، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم این منطقه با ایران و اهمیت نقش مردم در تأمین امنیت پایدار است.

دفاع مقدس؛ نماد شکست محاسبات دشمن

وی با اشاره به جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کند، اما مقاومت و ایستادگی جوانان ایرانی، محاسبات دشمن را تغییر داد و ملت ایران توانست با سربلندی از کشور و انقلاب خود دفاع کند.

رستگارپناه با تأکید بر ضرورت انتقال تجربه‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان گفت: وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره) از منابع مهم برای شناخت مسیر انقلاب و مسئولیت‌های نسل‌های آینده است و جوانان باید با مطالعه این میراث، با آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شوند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس، رهبری، حضور آگاهانه مردم و فداکاری شهدا را از عوامل اصلی استمرار و استحکام نظام اسلامی دانست و گفت: هدایت‌های راهبردی رهبری، اعتماد و همراهی مردم و ایثار شهدا، زمینه تقویت توان دفاعی کشور و افزایش قدرت بازدارندگی ایران را فراهم کرده است.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشارهای سیاسی، تحریم‌ها، تهدیدهای نظامی و اقدامات برای ایجاد اختلاف در داخل کشور، نتوانسته اراده ملت ایران را از مسیر خود منحرف کند.

رستگارپناه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه مطرح‌شده در سخنان خود اظهار کرد: دشمنان در محاسباتشان ظرفیت واقعی مردم ایران و توان ایستادگی نیروهای مسلح را نادیده گرفتند، در حالی که حضور و مقاومت مردم، معادلات موردنظر آنان را با چالش مواجه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت آمادگی دفاعی کشور گفت: حفظ توان بازدارندگی، ارتقای قابلیت‌های دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدها، از ضرورت‌های صیانت از امنیت ملی است.

رستگارپناه با اشاره به مسئولیت نیروهای مسلح در حفاظت از امنیت کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و فرماندهی انتظامی، با تلاش مستمر و آمادگی عملیاتی، نقش مهمی در مقابله با تهدیدهای امنیتی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط مناطق مرزی و تهدیدهای گروه‌های مسلح افزود: هوشیاری نیروهای امنیتی و نظامی و همکاری مردم، زمینه محدود شدن تحرکات دشمنان را فراهم کرده است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت توجه کشورهای همسایه به امنیت مشترک تأکید کرد و گفت: همکاری‌های منطقه‌ای نباید به بستری برای استفاده دشمنان از خاک کشورهای همسایه علیه امنیت ایران تبدیل شود.

وحدت و انسجام ملی باید در گفتار و عمل حفظ شود

وی با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی در جامعه اظهار کرد: همه بخش‌های کشور، از مردم و مسئولان تا نیروهای مسلح، باید در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گفتار و رفتارهایی که موجب تضعیف انسجام داخلی می‌شود، پرهیز کنند.

رستگارپناه افزود: عبور از شرایط دشوار، نیازمند هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی، مسئولیت‌پذیری مدیران و تلاش هماهنگ همه بخش‌های کشور است.

وی با اشاره به ضرورت جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و پیگیری حقوق ملت ایران گفت: صیانت از منافع ملی و دفاع از حقوق کشور، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اقتدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مسائل معیشتی مردم گفت: خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات اقتصادی باید از اولویت‌های اصلی مدیران باشد و مسئولان لازم است با تلاش بیشتر، برنامه‌ریزی مؤثر و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، برای حل مشکلات کشور اقدام کنند.

وی تأکید کرد: کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و با مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف می‌توان بسیاری از مشکلات را کاهش داد و زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم کرد.

رستگارپناه همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان، دفاع از جبهه مقاومت را بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی ایران دانست و بر اهمیت استمرار حمایت از ملت‌های تحت ستم تأکید کرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: پاسداری از استقلال، امنیت و سربلندی ایران، نیازمند حفظ وحدت، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، آمادگی دفاعی و تلاش مستمر برای پیشرفت کشور است.