معماریان: ایمان و مقاومت، رمز ماندگاری پیام حضرت زینب(س) در تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی معماریان شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن میلاد حضرت زینب کبری(س) در هیئت خادم‌الرضا(ع) قم، با اشاره به جایگاه والای این بانوی بزرگ در تاریخ اسلام اظهار کرد: عظمت شخصیت حضرت زینب(س) به اندازه‌ای است که عالمان بزرگ شیعه هنگام معرفی ایشان، با تعابیری ویژه از مقام و منزلت آن حضرت یاد کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حضرت زینب(س) افزود: در برخی آثار علمای شیعه، برای معرفی شخصیت این بانوی بزرگ از تعابیری استفاده شده که نشان‌دهنده عظمت کم‌نظیر ایشان است و در همین زمینه، از حضرت زینب(س) به‌عنوان بانویی یاد می‌شود که پس از مادر بزرگوارشان، حضرت فاطمه زهرا(س)، در مرتبه‌ای ممتاز از فضائل و کمالات قرار دارد.



این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حضرت زینب(س) تنها الگویی برای زنان مؤمن نیست، تصریح کرد: سیره این بانوی بزرگ می‌تواند برای همه انسان‌هایی که در پی حرکت در مسیر حق و اثرگذاری مثبت در جامعه هستند، راهگشا باشد و مردان و زنان مؤمن می‌توانند با شناخت ابعاد شخصیتی ایشان، مسیر رشد معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را بهتر بشناسند.



معماریان با اشاره به نقش زنان در تربیت نسل‌ها بیان کرد: بخش مهمی از شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها در محیط خانواده و به‌واسطه نقش تربیتی مادران رقم می‌خورد و تعبیر زبان مادری نیز بیانگر جایگاه اثرگذار زنان در انتقال فرهنگ، باورها و ارزش‌ها به نسل‌های بعدی است.



وی ادامه داد: عواطف، ویژگی‌های روحی و ظرفیت‌های تربیتی مادران، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت فرزندان دارد و همین مسئولیت، ضرورت شناخت الگوهای شایسته‌ای همچون حضرت زینب(س) را برای زنان و مردان جامعه دوچندان می‌کند.



برای اثرگذاری باید در مسیر حق ایستادگی کرد



این سخنران مذهبی با تأکید بر ضرورت شناخت صحیح جایگاه اولیای الهی اظهار کرد: شخصیت‌های برجسته دینی قرار نیست صرفاً افرادی برای ستایش باشند، بلکه باید با شناخت سیره و رفتار آنان، مسیر زندگی خود را اصلاح کنیم و از شیوه مواجهه آن‌ها با دشواری‌ها برای حرکت در مسیر کمال بهره ببریم.



وی افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند به جایگاه معنوی و مرتبه اولیای الهی دست یابد، اما می‌تواند با الگوگیری از رفتار و منش آنان، در مسیر ارزش‌هایی حرکت کند که آن بزرگان برای تحقق آن تلاش کرده‌اند و حضرت زینب(س) یکی از برجسته‌ترین الگوها در این زمینه است.



معماریان با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در ماندگاری پیام واقعه کربلا گفت: حادثه عاشورا با شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان به پایان نرسید، بلکه حضرت زینب(س) با حضور در دوران اسارت و تبیین حقیقت این واقعه، نقشی تعیین‌کننده در انتقال پیام قیام حسینی ایفا کرد.



وی با بیان اینکه سختی‌های دوران اسارت نتوانست اراده حضرت زینب(س) را درهم بشکند، اظهار کرد: آن حضرت در شرایطی که دشمن تلاش می‌کرد با تحقیر خاندان پیامبر(ص)، آنان را از نظر اجتماعی و روحی شکست‌خورده نشان دهد، با مواضع استوار و سخنان روشنگرانه خود، معادلات این صحنه را تغییر داد.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به خطبه حضرت زینب(س) در مجلس یزید بیان کرد: فضای مجلس به‌گونه‌ای طراحی شده بود که خاندان پیامبر(ص) در موقعیتی پایین‌تر قرار گیرند و دستگاه حاکم با تکیه بر قدرت ظاهری خود، برتری خویش را به نمایش بگذارد، اما حضرت زینب(س) با سخنان خود نشان داد که معیار پیروزی و شکست، جایگاه ظاهری افراد نیست، بلکه حقیقتی است که از آن دفاع می‌کنند.



وی خاطرنشان کرد: اثرگذاری حضرت زینب(س) به حضور ایشان در یک مقطع تاریخی محدود نماند و پیام و سیره آن حضرت در طول قرن‌ها الهام‌بخش انسان‌هایی شد که برای دفاع از حق، حفظ ارزش‌های دینی و مقابله با انحراف به میدان آمده‌اند.



ایمان زینب کبری(س) هیمنه یزید را شکست



معماریان با اشاره به تأثیر خطبه‌ها و مواضع حضرت زینب(س) در برابر دستگاه اموی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بانوی بزرگ، برخورداری از ایمانی استوار بود که در سخت‌ترین شرایط نیز او را از مسیر حق خارج نکرد و اجازه نداد فشارها و مصیبت‌ها بر اراده‌اش غلبه کنند.



وی با اشاره به رویارویی حضرت زینب(س) با ابن زیاد افزود: هنگامی که حاکم کوفه درصدد بود با اشاره به مصیبت‌های کربلا، آن حضرت را در موضع ضعف قرار دهد، پاسخ تاریخی زینب کبری(س) با عبارت «ما رأیت إلا جمیلاً» نشان داد که نگاه ایشان به حوادث، بر پایه ایمان و اعتماد به خداوند استوار است.



این سخنران مذهبی ادامه داد: حضرت زینب(س) در شرایطی که دیگران ممکن بود حوادث کربلا را تنها از زاویه رنج‌ها و مصیبت‌ها ببینند، در چارچوب ایمان و اراده الهی به این حوادث می‌نگریست و همین باور، نیرویی درونی برای حفظ استقامت و ادامه مسیر حق در اختیار ایشان قرار می‌داد.



معماریان با اشاره به ماجرای حضرت عبدالمطلب و حمله ابرهه به مکه بیان کرد: در نقل این واقعه آمده است که هنگامی که ابرهه برای بازگرداندن شترهای حضرت عبدالمطلب با درخواست او مواجه شد، انتظار داشت بزرگ مکه درباره جلوگیری از تعرض به کعبه سخن بگوید، اما حضرت عبدالمطلب خواستار بازگرداندن شترهای خود شد و در پاسخ به تعجب ابرهه، بر این حقیقت تأکید کرد که خانه نیز پروردگاری دارد که از آن محافظت خواهد کرد.



وی افزود: آنچه در چنین مواضعی اهمیت دارد، صرفاً الفاظ و کلمات نیست، بلکه باوری است که پشتوانه سخن انسان قرار می‌گیرد و به آن قدرت اثرگذاری می‌بخشد و همین ایمان بود که در مواضع حضرت زینب(س) نیز جلوه‌ای آشکار داشت.



بصیرت، مسیر مقاومت را روشن می‌کند



این استاد حوزه علمیه با تأکید بر پیوند میان ایمان، بصیرت و مقاومت اظهار کرد: کسی که می‌خواهد در جامعه اثرگذار باشد، باید در برابر دشواری‌ها استقامت کند و اجازه ندهد فشارهای بیرونی، او را از ادامه مسیر منصرف سازد، زیرا بدون پایداری نمی‌توان در مسیر تحقق اهداف ارزشمند به نتیجه رسید.



وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی افزود: گاهی افراد در مواجهه با مشکلات اجتماعی یا بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های خود، دچار ناامیدی می‌شوند و تصور می‌کنند سخنان و اقداماتشان تأثیری بر دیگران ندارد، در حالی که اثرگذاری به صبر، استمرار و انتخاب شیوه‌های مناسب نیازمند است.



معماریان با اشاره به ضرورت توجه والدین به نسل جدید بیان کرد: در ارتباط با فرزندان نباید با مشاهده چند تجربه ناموفق، از تلاش برای تربیت و هدایت آنان دست کشید، بلکه لازم است شیوه گفت‌وگو، میزان همراهی، زبان ارتباطی و نحوه برخورد با نیازهای نسل جدید مورد بازنگری قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: تربیت و هدایت دیگران با یک‌بار تذکر یا یک تجربه ناموفق به پایان نمی‌رسد و اگر هدف، اثرگذاری پایدار باشد، باید با حوصله، مهربانی و استمرار مسیر را دنبال کرد و در عین حال، از اصول و ارزش‌هایی که انسان به آن‌ها باور دارد، دست نکشید.



این سخنران مذهبی با بیان اینکه بصیرت، جهت حرکت انسان را مشخص می‌کند، گفت: مقاومت زمانی می‌تواند انسان را به مقصد برساند که با شناخت مسیر همراه باشد و فرد بداند برای رسیدن به هدف خود باید چه راهی را انتخاب کند و در برابر چه موانعی ایستادگی داشته باشد.



معماریان در پایان با تأکید بر نقش ایمان در مواجهه با بحران‌ها اظهار کرد: اعتماد به خداوند و باور به اراده الهی می‌تواند به انسان آرامش و استواری ببخشد تا در شرایط دشوار، دچار تزلزل نشود و همچون حضرت زینب کبری(س)، با حفظ بصیرت و مقاومت، مسئولیت خود را در دفاع از حق و اثرگذاری در جامعه به انجام برساند.