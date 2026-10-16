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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

انفجار در محل نیروهای وابسته به عربستان در عدن یمن

انفجار در محل نیروهای وابسته به عربستان در عدن یمن

منابع خبری از وقوع انفجارهایی در شهر عدن در محل استقرار نیروهای وابسته به عربستان جنوب یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، انفجارهایی شهر عدن؛ محل استقرار نیروهای وابسته به عربستان در جنوب یمن را لرزاند.

وزارت اطلاع‌رسانی نیروهای وابسته به عربستان با تایید این حمله اعلام کرد که انصارالله بار دیگر محدوده اطراف فرودگاه بین‌المللی عدن در نزدیکی پادگان بدر را هدف قرار دادند.

اداره امنیت استان عدن وابسته به عربستان با تایید این حمله اعلام کرد: دو موشک شلیک‌ شده از سوی انصارالله در فرودگاه بین‌المللی این شهر سقوط کرده است.

وزیر اطلاع‌رسانی دولت مستعفی یمن وابسته به عربستان نیز مدعی شد که این موشک‌ها در نزدیکی یک هواپیمای یمنی که آماده پرواز به قاهره بود، سقوط کردند.

مقر نیروهای عربستانی در عدن هدف قرار گرفته شد

یک مقام نظامی یمن به خبرگزاری سبا این کشور اعلام کرد که مقر فرماندهی نیروهای عربستان و انبار مهمات در پادگان بدر در عدن هدف قرار گرفته شد.

کد مطلب 6979862

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