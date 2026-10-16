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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

اطلاعیه درباره تغییر در متن خطبه‌های امام جمعه مشهد توسط یک رسانه

اطلاعیه درباره تغییر در متن خطبه‌های امام جمعه مشهد توسط یک رسانه

مشهد- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی درباره تغییر در متن خطبه‌های امام جمعه مشهد توسط یک رسانه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی درباره تغییر در متن خطبه‌های امام جمعه مشهد توسط یک رسانه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در اطلاعیه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی آمده است: در شرایط حساس کنونی کشور و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی که امروز از مهم‌ترین عوامل در جهت تضعیف دشمن استکباری به شمار می‌رود، متأسفانه برخی خبرگزاری‌ها اقدام به تغییر در متن خطبه‌های امام جمعه مشهد مقدس کرده‌اند.

این در حالی است که متن اصلی سخنان ایشان و همچنین فایل صوتی خطبه‌ها، به‌منظور بهره‌مندی عموم مردم انقلابی و علاقه‌مندان به فرمایشات معظم‌له، در دسترس است.

ازاین‌رو، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی ضمن ابراز تأسف نسبت به چنین اقداماتی که آن را مغایر با اصل تقوا و اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای می‌داند، ابراز امیدواری می‌کند که انتشار خطبه‌ها، اخبار و فرمایشات نماینده معزز ولی‌فقیه در استان، بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌ای خبررسانی و با رعایت امانت‌داری و دقت در نقل مطالب صورت پذیرد.

کد مطلب 6979870

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