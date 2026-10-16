به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی رجایی خراسانی شامگاه جمعه در اجتماع دویست‌ و سی‌ام شبانه چناران با اشاره به اعتقاد ادیان مختلف به ظهور منجی بر جایگاه ویژه فرهنگ مهدویت در اندیشه اسلامی و ضرورت تعمیق شناخت جامعه از امام زمان (عج) تأکید کرد.

مسئول آموزش و تبلیغ بنیاد تخصصی مهدویت خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از دویست شب از برگزاری اجتماعات مردمی می‌گذرد، اظهار کرد: این حضور مستمر، نیرویی برای حفظ پویایی میدان و تقویت روحیه ایستادگی در برابر دشمنان است و باور به همراهی امام زمان (عج) می‌تواند پشتوانه معنوی ملت ایران در مسیر مقاومت باشد.

وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر توطئه‌ دشمنان، شجاعت و مقاومت ملت را از عوامل مهم عبور از دشواریها برشمرد و افزود: اجتماعات مردمی باید با محوریت معارف مهدوی و تقویت پیوند معنوی جامعه با امام عصر (عج) برگزار شود.

رجایی خراسانی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مهدی موعود و گسترش دفاتر آن در شهرستانها، از فعالیتهای مهدوی در چناران یاد کرد و خواستار توسعه بیشتر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در این حوزه شد.

مسئول آموزش و تبلیغ بنیاد تخصصی مهدویت خراسان رضوی در ادامه، هوشیاری در برابر مدعیان دروغین مهدویت را ضروری دانست و تأکید کرد: شناخت درست آموزه‌های مهدوی و تقویت ایمان، جامعه را در برابر انحرافات اعتقادی و سوءاستفاده از باورهای دینی مصون می‌کند.

وی با اشاره به نقش بانوان در فرهنگ انتظار، حضور و مشارکت آنان در مسیر تحقق آرمانهای مهدوی را حائز اهمیت دانست و با برشمردن برخی موانع ظهور بر ضرورت پرهیز از قطع رحم، تضییع حقوق شرعی اموال و دوری از ظلم و ستم تأکید کرد.

رجایی خراسانی با انتقاد از فاصله بین شعارهای دینی و رفتارهای فردی بیان کرد: نمی‌توان با مشتهای گره‌کرده شعار داد اما در روابط روزمره به یکدیگر ظلم کرد و انتظار واقعی باید در رفتار، رعایت حقوق دیگران و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نمایان شود.

مسئول آموزش و تبلیغ بنیاد تخصصی مهدویت خراسان رضوی آموزش معارف امام زمان (عج) در مدارس، دانشگاه‌ها و بین دانش‌آموزان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: زمینه‌سازی برای ظهور، نیازمند جامعه‌ای آگاه، مؤمن و آماده است، جامعه‌ای که فرهنگ انتظار را از سطح شعار فراتر ببرد و در زندگی فردی و اجتماعی خود به آن پایبند باشد.