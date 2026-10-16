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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۸

انتظار فرج با ترک گناه و عدالت‌خواهی معنا پیدا می‌کند

انتظار فرج با ترک گناه و عدالت‌خواهی معنا پیدا می‌کند

چناران- مسئول آموزش و تبلیغ بنیاد تخصصی مهدویت خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ انتظار حضور در اجتماعات مردمی را فرصتی برای ترویج معارف مهدوی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی رجایی خراسانی شامگاه جمعه در اجتماع دویست‌ و سی‌ام شبانه چناران با اشاره به اعتقاد ادیان مختلف به ظهور منجی بر جایگاه ویژه فرهنگ مهدویت در اندیشه اسلامی و ضرورت تعمیق شناخت جامعه از امام زمان (عج) تأکید کرد.

مسئول آموزش و تبلیغ بنیاد تخصصی مهدویت خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از دویست شب از برگزاری اجتماعات مردمی می‌گذرد، اظهار کرد: این حضور مستمر، نیرویی برای حفظ پویایی میدان و تقویت روحیه ایستادگی در برابر دشمنان است و باور به همراهی امام زمان (عج) می‌تواند پشتوانه معنوی ملت ایران در مسیر مقاومت باشد.

وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر توطئه‌ دشمنان، شجاعت و مقاومت ملت را از عوامل مهم عبور از دشواریها برشمرد و افزود: اجتماعات مردمی باید با محوریت معارف مهدوی و تقویت پیوند معنوی جامعه با امام عصر (عج) برگزار شود.

رجایی خراسانی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مهدی موعود و گسترش دفاتر آن در شهرستانها، از فعالیتهای مهدوی در چناران یاد کرد و خواستار توسعه بیشتر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در این حوزه شد.

مسئول آموزش و تبلیغ بنیاد تخصصی مهدویت خراسان رضوی در ادامه، هوشیاری در برابر مدعیان دروغین مهدویت را ضروری دانست و تأکید کرد: شناخت درست آموزه‌های مهدوی و تقویت ایمان، جامعه را در برابر انحرافات اعتقادی و سوءاستفاده از باورهای دینی مصون می‌کند.

وی با اشاره به نقش بانوان در فرهنگ انتظار، حضور و مشارکت آنان در مسیر تحقق آرمانهای مهدوی را حائز اهمیت دانست و با برشمردن برخی موانع ظهور بر ضرورت پرهیز از قطع رحم، تضییع حقوق شرعی اموال و دوری از ظلم و ستم تأکید کرد.

رجایی خراسانی با انتقاد از فاصله بین شعارهای دینی و رفتارهای فردی بیان کرد: نمی‌توان با مشتهای گره‌کرده شعار داد اما در روابط روزمره به یکدیگر ظلم کرد و انتظار واقعی باید در رفتار، رعایت حقوق دیگران و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نمایان شود.

مسئول آموزش و تبلیغ بنیاد تخصصی مهدویت خراسان رضوی آموزش معارف امام زمان (عج) در مدارس، دانشگاه‌ها و بین دانش‌آموزان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: زمینه‌سازی برای ظهور، نیازمند جامعه‌ای آگاه، مؤمن و آماده است، جامعه‌ای که فرهنگ انتظار را از سطح شعار فراتر ببرد و در زندگی فردی و اجتماعی خود به آن پایبند باشد.

کد مطلب 6979875

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