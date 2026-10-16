پایان جشنواره ملی نان در کرمان؛ ثبت بیش از ۴۵۰ هزار بازدید کننده

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی نان کرمان، جمعه شب با حضور مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و شهری، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، شرکت‌کنندگان در جشنواره و جمعی از شهروندان، در مجموعه پردیسان قائم برگزار شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این مراسم، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، از همه دست‌اندرکاران برگزاری چهارمین جشنواره ملی نان به‌ خصوص شهردار کرمان قدردانی کرد و برگزاری چنین رویدادهایی را موجب افزایش وحدت و همدلی در جامعه توصیف کرد.

مجید دوستعلی، با بیان اینکه در آموزه‌های دینی ما نان اهمیت فراوانی دارد، افزود: در روایات اسلامی، نان را سرچشمه زندگی و بهترین طعام می‌دانند و نان را مورد تکریم قرار می‌دهند و در جشنواره نان هم این مفاهیم دینی را باید در نظر بگیریم.

وی اظهار داشت: در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چندین جلسه مختص نان کامل برگزار ‌کردیم و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان گزارش دادند که در برخی استان‌ها ازجمله در کرمان، تعدادی از نانوایی‌ها نان کامل پخت می‌کنند و در این شهرها قریب ۳۰ تا ۴۰ درصد سرطان روده و معده و همچنین دیابت کمتر شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در استان کرمان هم باید نانوایان را به پخت نان کامل تشویق و ترغیب کرد، برگزاری این جشنواره هم در همین راستا قابل تقدیر است.

دوستعلی، افزود: در چهارمین جشنواره ملی نان، از ۲۷ استان کشور و ۲۵ شهرستان استان کرمان حضور داشتند که این حضور گسترده، وحدت و همبستگی را بین مردم تقویت می‌کند، چیزی که دشمن نمی‌خواهد.

شهردار کرمان، نیز ضمن تشکر از همه کسانی که برای برپایی این جشنواره تلاش کردند، گفت: امیدواریم این جشنواره سال آینده با برنامه‌هایی پربارتر برگزار شود.

محسن تویسرکانی، افزود: جشنواره ملی نان با محوریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شده، اما همه واحدهای اجرایی و عملیاتی شهرداری پای کار بودند؛ فرایند برگزاری چنین جشنواره‌ای زمان‌بر است و سایر دستگاه‌های اجرایی ازجمله اداره‌کل غله استان، اداره‌کل میراث فرهنگی استان و اعضای شورای شهر، همگی تلاش کردند تا نام کرمان یک بار دیگر آمیخته با نام پربرکت نان بلندآوازه شود.

وی بیان کرد: طی چهار روز برگزاری جشنواره، بیش از ۴۵۰ هزار بازدیدکننده داشتیم و از مردم که با حضور پرشور خود به این جشنواره رونق بخشیدند، تشکر می‌کنم.

شهردار کرمان ادامه داد: معتقدم شهر کرمان باید سرزنده‌تر باشد و در این راستا رویدادهای مختلف دیگری با هدف اشاعه فرهنگ غنی ایران و کرمان برگزار خواهد شد.

تویسرکانی، خاطرنشان کرد: محدوده پردیسان قائم ظرفیت بسیار خوبی برای برگزاری رویدادهای جمعی دارد و در حال حاضر پرونده‌ای روی میز وزیر کشور است که پردیسان قائم به‌عنوان یک ناحیه مجزا مورد استفاده قرار گیرد و با بودجه و امکانات بیشتر و بهتری، بتوانیم این مکان را تجهیز کنیم.

وی همچنین از اعضای شورای شهر برای همراهی با برنامه‌های شهرداری تشکر کرد.

مشاور شهردار در فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی مردم‌پایه، نیز در این مراسم، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، نان را سرآغاز زندگی دانست و افزود: اثر نان حلال در کنار کانون بامحبت خانواده به‌گونه‌ای است که نقش مستقیمی بر تربیت درست انسان‌ها دارد.

علی خوش‌نظر، یادآور شد: اینکه در شرایط جنگ و تحریم، شاهد چنین حضور پرشوری از مردم در جشنواره نان هستیم، مایه مباهات است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، نیز در این مراسم بیان کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی و کسانی که در این چند روز کمک کردند تا این جشنواره پرشورتر از سال‌های قبل برگزار شود، همچنین از حضور مردم که زینت‌بخش این جشنواره بود به‌ویژه کسانی که از استان‌های دیگر مهمان ما بودند، تشکر می‌کنم.

محمدرضا احمدی، افزود: مردم کرمان نشان دادند که همچنان سرزنده‌اند و برای ایرانی قوی‌تر تا پایان ایستاده‌اند.

گفتنی است، اجرای گروه‌های موسیقی فولکلور از شهرهای کاشمر، رشت و زاهدان، از دیگر برنامه‌های آیین اختتامیه بود.

در پایان این‌ مراسم با اهدای لوح تقدیر از چهار نفر از صاحبان غرفه در جشنواره تقدیر شد، که از این میان سه مورد توسط دبیرخانه جشنواره شایسته تقدیر معرفی گردید و یک مورد، توسط مردم برگزیده شد.

همچنین با اهدای لوح سپاس از نهادها، ارگان‌ها و افرادی که در برگزاری چهارمین جشنواره ملی نان، همکاری فعال داشتند، قدردانی شد.