مازیار سیدی یکی از کارگردانان نمایش «قطع رابطه در خانه» که به‌زودی اجراهای خود را در تماشاخانه مستقل آغاز می‌کند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان نمایش گفت: این نمایش داستان مردی حدود ۳۷ ساله به نام اریک وانس است که مؤسسه‌ای راه‌اندازی کرده و به افرادی که تصمیم به ترک شریک زندگی خود دارند، خدمات ارائه می‌دهد. او به‌صورت آنلاین سفارش قطع رابطه می‌گیرد و به نمایندگی از فرد سفارش‌دهنده، با شریک عاطفی او قطع رابطه می‌کند. سفارش امشب او، قطع رابطه با زنی به نام شارلوت است. اریک برای انجام مأموریت خود به خانه‌ای می‌رود، اما ...

وی درباره ویژگی‌های محتوایی این نمایشنامه توضیح داد: این اثر یک کمدی فرانسوی بسیار بانمک است که نویسنده آن، تریستان ژیرارا، در متن نمایشنامه با کنایه از آن به‌عنوان «کمدی رمانتیک» یاد می‌کند اما تمایز اصلی آن با دیگر متون کمدی مرتبط با روابط عاطفی این است که در پوشش ژانر کمدی و موضوعات مربوط به روابط زن و مرد، مسائل مهم‌تری را موشکافی می‌کند و به نوعی به آسیب‌شناسی روابط زنان و مردان در دوران معاصر می‌پردازد.

سیدی با اشاره به رویکرد نمایشنامه، افزود: متن نمایشنامه با نگاهی جهان‌شمول به این موضوع پرداخته است؛ به‌گونه‌ای که با وجود فرانسوی بودن اثر، برای اجرای آن در ایران به تغییرات گسترده‌ای در راستای ترجمه فرهنگی متن نیاز نداشتیم.

این کارگردان درباره ساختار اجرایی نمایش نیز عنوان کرد: با یک کمدی رئالیستی ۸۰ دقیقه‌ای مواجه هستیم که با حضور سه بازیگر و در بستر زندگی امروز، در یک آپارتمان اجرا می‌شود. در این اثر، تفاوتی ندارد که مخاطب این آپارتمان را در کوچه‌ پس‌کوچه‌های پاریس تصور کند یا تهران، ادینبورگ یا شیراز.

وی در ادامه درباره ضرورت تولید و اجرای تئاتر در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: در جغرافیایی که ما زندگی می‌کنیم و در زمانه‌ای که در آن قرار داریم، بسیاری از مشاغل از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند. تئاتر نیز به‌عنوان حرفه‌ای که درآمد گروهی از افراد به آن وابسته است، از این قاعده مستثنی نیست.

سیدی با اشاره به ۲ جنبه هنری و غیرهنری ضرورت تولید تئاتر یادآور شد: از منظر هنری در طول تاریخ، هنر در شرایط بحرانی جوامع همواره راهی برای فاصله گرفتن موقت از مسائل، تنفس کردن، اندیشیدن و بررسی موضوعات از منظرهای دیگر بوده است. هنر می‌تواند به درک عمیق‌تر مسائل و حتی یافتن راه‌حل یا مسیری برای مقابله با مشکلاتی کمک کند که انسان‌ها در دوره‌های مختلف با آنها درگیر بوده‌اند. از منظر غیرهنری نیز باید به این نکته توجه کرد که تئاتر حرفه و محل کسب درآمد چندین هزار نفر است؛ افرادی که مانند شاغلان دیگر حوزه‌ها باید از طریق حرفه خود زندگی کنند.

این کارگردان و بازیگر در پایان با اشاره به ریسک‌های مستمر تولید آثار نمایشی در ایران تاکید کرد: سال‌هاست که تولید و اجرای تئاتر با ریسک همراه است. امروز ممکن است شرایطی مانند جنگ و وضعیت اقتصادی مانع تولید یک اثر شود؛ در مقطعی دیگر، سانسور مانع اجرا بوده و در دوره‌ای نیز سلیقه مدیران و مسئولان امکان اجرا را محدود کرده است. در نهایت، واژه هنر در این سرزمین سال‌هاست که با واژه ریسک همراه بوده است؛ چه در تئاتر، چه در سینما و چه در موسیقی.

«قطع رابطه در خانه» به نویسندگی تریستان ‌پتی‌ژرار و کارگردانی مشترک مازیار سیدی و محسن صادقی‌اصفهانی از ۳ آبان در تماشاخانه مستقل تهران اجراهای خود را آغاز می‌کند.

سوگل قلاتیان، هومن کیایی و مازیار سیدی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.