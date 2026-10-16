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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۰

ادامه ادعای تکراری ترامپ درباره محاصره دریایی ایران

ادامه ادعای تکراری ترامپ درباره محاصره دریایی ایران

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ادعایش درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ای و محاصره دریایی علیه ایران را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

وی در ادامه مدعی شد: آمریکا در بهترین شرایط خود قرار دارد و جنگ با ایران به‌زودی پایان خواهد یافت.

ترامپ بدون اشاره به سیاست های شکست خورده اقتصادی اش ادعا کرد: بازار سهام آمریکا در سطوحی بسیار بالاتر از زمان آغاز عملیات علیه ایران قرار دارد.

وی با تکرار سخنان ایران هراسانه اش مدعی شد: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، حملات خود را به اروپا و آمریکا گسترش می‌داد. و اسرائیل و خاورمیانه را نابود می‌کرد.
ترامپ ادعا کرد: نیروی دریایی آمریکا محاصره مؤثری اعمال کرده و هیچ کشتی ایرانی نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند.

وی به استعمار گرینلند اشاره کرد و گفت: ما توافق مربوط به گرینلند را بدون پرداخت هیچ بهایی به دست آوردیم و با دانمارک همکاری خوبی داریم.

کد مطلب 6979885

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