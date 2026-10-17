به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه شامگاه جمعه در نشست بررسی مشکلات کشاورزان رودان، اظهار کرد: در روزهای گذشته با تعدادی از کشاورزان و مسئولان درباره مشکلات برق و کشاورزی گفت‌وگو و موضوعات مختلف را بررسی کردیم.

بازنگری پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی، افزود: یکی از مشکلات موجود این است که بسیاری از کشاورزان پروانه بهره‌برداری چاه‌های خود را تمدید نکرده‌اند و لازم است این موضوع از طریق شرکت آب منطقه‌ای پیگیری شود تا بررسی‌های کارشناسی انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به تغییر عمق چاه‌ها و افزایش توان موردنیاز پمپ‌ها، بیان کرد: برای مثال ممکن است کشاورزی در گذشته با دیماند خریداری شده ۷۰ کیلووات و پمپی با همین توان آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کرده است، اما با افزایش عمق چاه از ۵۰ یا ۷۰ متر به ۱۰۰ متر دیگر پمپ قبلی توان لازم برای بالا کشیدن آب را نداشته باشد و کشاورز مجبور شود از پمپ ۱۱۰ کیلووات استفاده کند.

ساعدپناه، ادامه داد: در چنین شرایطی کشاورز لزوماً آب بیشتری مصرف نکرده بلکه برای برداشت همان میزان آب، برق بیشتری مصرف می‌کند. این موضوع با اصلاح شرایط و بازنگری در میزان دیماند قابل پیگیری است.

وی تصریح کرد: میزان مصرف برق بر اساس دیماند خریداری شده و ساعات استفاده تعیین شده محاسبه می‌شود. برای نمونه در قبض شهریورماه ساعات استفاده مشخص شده است که با ضرب آن در دیماند میزان مصرف مجاز محاسبه می‌شود.

پیگیری اصلاح قبوض برق کشاورزان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای حل مشکلات کشاورزان، گفت: قرار شد آقای فلسفی فرصتی از وزیر بگیرند تا بتوانیم بازنگری در پروانه‌ها را انجام دهیم و شرایط را بهبود ببخشیم.

وی افزود: درباره قبوض برق نیز قول می‌دهم که این موضوع پیگیری شود. با فراهم شدن دسترسی‌ها از روز شنبه امکان اصلاح قبوض وجود خواهد داشت و قبض اصلاح شده مردم مانند ماه قبل خواهد شد، یعنی همان میزان که ماه قبل پرداخت کرده‌اند.

ضرورت مدیریت مصرف برق و خاموش‌کردن پمپ‌ها

ساعدپناه با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق کشاورزی، اظهار کرد: از کشاورزان درخواست دارم هنگام روشن‌کردن پمپ‌ها حساسیت لازم را داشته باشند. اینکه پمپ آب به صورت شبانه‌روزی روشن باشد، نیازمند توجه و مدیریت است.

وی افزود: در گذشته کشاورزان برای استفاده از موتورهای گازوئیلی ناچار بودند به‌طور مرتب سوخت‌گیری و روغن موتور را تعویض کنند و شب‌ها موتور را خاموش نگه می‌داشتند، اما اکنون با روشن‌کردن پمپ برقی ممکن است پمپ به صورت شبانه‌روزی کار کند، بنابراین لازم است در مصرف برق و آب دقت بیشتری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، ادامه داد: بر اساس پروانه ممکن است کشاورز مجاز باشد روزانه ۱۲ یا ۱۳ ساعت از پمپ استفاده کند و در ساعات دیگر باید آن را خاموش نگه دارد. با این حال در بررسی‌ها حتی در زمان بارندگی سال گذشته نیز مشاهده شده است که برخی پمپ‌ها همچنان روشن بوده‌اند.

وی تأکید کرد: از کشاورزان درخواست دارم این موضوع را جدی بگیرند و حتماً برای تمدید پروانه بهره‌برداری به شرکت آب منطقه‌ای مراجعه کنند تا شرایط آن‌ها به صورت کارشناسی بررسی شود.

امکان دریافت انشعاب برق مستقل برای خانه‌های کارگری

ساعدپناه با اشاره به موضوع تأمین برق خانه‌های کارگری در باغ‌ها، بیان کرد: اگر کشاورزان در باغ‌های خود یک، دو یا سه خانه کارگری ساخته‌اند، می‌توانند برای این خانه‌ها انشعاب برق خانگی جداگانه دریافت کنند و از کنتور پمپ و چاه آب برای مصرف خانگی استفاده نکنند.

وی افزود: کشاورزان می‌توانند متناسب با تعداد خانه‌های کارگری خود درخواست انشعاب بدهند و این امکان وجود دارد که برای دو، سه یا چهار خانه نیز انشعاب جداگانه در نظر گرفته شود. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

کاهش محدودیت ساعات مصرف برق کشاورزی به چهار ساعت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای کاهش محدودیت ساعات مصرف برق کشاورزی، گفت: در گذشته محدودیت مصرف برق هفت ساعت بود که با رایزنی‌های انجام شده و پیگیری نمایندگان، گفت‌وگو با وزیر، معاون وزیر و مدیرعامل توانیر این محدودیت به پنج ساعت کاهش یافت.

وی افزود: هفته گذشته نیز این موضوع مجدداً پیگیری شد و محدودیت به چهار ساعت رسید، اما به دلیل حملات سایبری و بازنشدن دسترسی‌ها هنوز امکان اعمال آن فراهم نشده است.

ساعدپناه، خاطرنشان کرد: در صورت بازشدن دسترسی‌ها از روز شنبه محدودیت چهار ساعته از ساعت ۱۱ تا ۱۵ اعمال خواهد شد.