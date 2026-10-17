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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۲

حملات هوایی و موشکی عربستان به صعده و تعز یمن

حملات هوایی و موشکی عربستان به صعده و تعز یمن

رسانه‌های یمنی از حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی به مناطق مختلف استان‌های صعده و تعز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، جنگنده‌های عربستان سعودی در سه نوبت شرق شهر صعده را هدف حمله هوایی قرار دادند.

همچنین شرق شهر صعده و شهرستان سحار نیز هدف حمله موشکی عربستان قرار گرفت.

جنگنده‌های عربستان در یک نوبت نیز شهرستان مرّان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

از سوی دیگر، شرق شهر صعده نیز در ۲ نوبت هدف حمله هوایی دیگر قرار گرفت.

در ادامه این حملات، جنگنده‌های عربستان دست به ۶ حمله هوایی در شهرستان سحار زدند.

همچنین خبر می‌رسد که جنگنده‌های عربستان در سه نوبت مناطق الضَّعَه و البُنَیه در ناحیه المساحین واقع در شهرستان الشمایتین استان تعز را هدف قرار دادند.

رسانه‌های یمنی به شمار تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکردند.

کد مطلب 6979895

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