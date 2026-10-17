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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۴

انفجار مهیب در ابرنفتکش بعد از برخورد با مین دریایی درتنگه هرمز+ فیلم

انفجار مهیب در ابرنفتکش بعد از برخورد با مین دریایی درتنگه هرمز+ فیلم

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: یک سوپرنفتکش حامل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام، به‌دلیل برخورد با مین در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز، منفجر شد و آتش گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار مهیب در ابرنفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.

این نفتکش با خاموش نمودن تمامی سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست آمریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.

کد مطلب 6979898

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    نظرات

    • IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 2
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      این آلودگی نفتی تا سی سال آینده در منطقه باقی میماند کشتی های قدیمی بیایند خود را به مین بزنند و از بیمه پول بگیرند
    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 2
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      اینکه فاجعه زیست محیطی هست وبه ایران خسارت زیادی وارد میکند
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      رفتار و عملکرد آمریکا و شیوخ خلیج فارس نشان می‌دهد،جز نابودی ایران راهی برایشان نمانده است ..پس تاخیر و تردید در نابودی تواناییهای اقتصادی و نظامی آنها.یعنی.نابودی ایران.و تنها بازدارنده وجودی ،بمب اتمی است
    • نیما IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      درود بر سپاهیان غیور لطفأ تعداد مین ها رو افزایش بدید تا حساب کار دستشون بیاد. تا روشون کم نشه دست از شرارت برنمیدارند.

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