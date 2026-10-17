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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹

انگلیس به اتباعش درباره سفر به عربستان هشدار داد

انگلیس به اتباعش درباره سفر به عربستان هشدار داد

وزارت امور خارجه انگلیس با اشاره به افزایش خطرات امنیتی ناشی از حملات یمن به اهدافی در عربستان، به اتباعش توصیه کرد از سفرهای غیر ضروری به عربستان سعودی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه انگلیس با هشدار درباره افزایش خطرات امنیتی در عربستان، اعلام کرد: شمار حملات یمن به عربستان سعودی افزایش یافته است.

این وزارتخانه با اشاره به افزایش عملیات‌هایی که فرودگاه‌ها، تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های انرژی در مناطق مختلف عربستان را هدف قرار می‌دهند، هشدار داد: احتمال انجام حملات بیشتر به فرودگاه‌های سعودی بسیار زیاد است؛ حملاتی که ممکن است موجب اختلال در پروازها و لغو پروازهای هوایی شود.

وزارت امور خارجه انگلیس همچنین به افرادی که قصد خروج از عربستان را دارند؛ توصیه کرد از طریق زمینی به یک کشور همسایه بروند و سپس از آنجا با هواپیما به مقصد خود پرواز کنند.

این وزارتخانه هشدار داد: نادیده گرفتن توصیه‌های سفر صادرشده از سوی دولت انگلیس ممکن است به بی‌اعتبار شدن بیمه مسافرتی آنها منجر شود.

کد مطلب 6979900

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