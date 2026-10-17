بخشدار ویژه خارگ: پرستاران نماد تعهد و پایبندی به کرامت انسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور جمعه شب در آیین تجلیل از پرستاران جزیره خارگ، ولادت حضرت زینب (س) را یادآور صبر، آگاهی و استقامت در برابر دشواری‌ها دانست و این مناسبت را به پرستاران شاغل در جزیره تبریک گفت.

وی با اشاره به جایگاه حرفه پرستاری در نظام سلامت اظهار کرد: پرستاری مسئولیتی ارزشمند است که در آن تخصص، تعهد و رعایت کرامت انسانی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و پرستاران با حضور مسئولانه در شرایط دشوار، نقش مهمی در تداوم مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی ایفا می‌کنند.

بخشدار ویژه خارگ افزود: پایبندی به مسئولیت و برخورداری از روحیه ایثار و مقاومت، از ویژگی‌های جامعه پرستاری است که در مسیر خدمت به مردم و حفظ سلامت جامعه جلوه‌گر می‌شود.

حسین‌پور همچنین بر اهمیت پاسداشت تلاش‌های کادر درمان و ضرورت قدردانی مستمر از فعالان حوزه سلامت تأکید کرد و یاد و خاطره شهدای این حوزه را گرامی داشت.

وی فداکاری خدمتگزاران حوزه سلامت در روزهای بحرانی و تلاش آنان برای صیانت از جان مردم را بخشی ماندگار از حافظه جمعی جامعه توصیف کرد.

بخشدار ویژه خارگ در پایان از برگزارکنندگان آیین تجلیل، عوامل اجرایی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم به دلیل مشارکت در تکریم جامعه پرستاری قدردانی کرد.