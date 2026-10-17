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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۸

میزبانی «محله سرشور» مشهد از ۱۵۰ نفر از خواهران شهدا از سراسر کشور

میزبانی «محله سرشور» مشهد از ۱۵۰ نفر از خواهران شهدا از سراسر کشور

مشهد- ۱۵۰ نفر از خواهران شهدا از سراسر کشور در محله سرشور مشهد اسکان یافتند و در برنامه‌های فرهنگی و زیارتی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اعضای شورای اجتماعی محله سرشور، فعالان فرهنگی و تشکل‌های محلی و با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸، ۱۵۰ نفر از خواهران شهدا از سراسر کشور در این محله اسکان یافتند و در برنامه‌های فرهنگی و زیارتی شرکت کردند.

این برنامه با هدف تکریم خواهران شهدا، با میزبانی از این بانوان در مسجد امام حسن مجتبی(ع) آغاز شد.

بازدید از منزل رهبر شهید انقلاب، برگزاری جشن میلاد حضرت زینب(س) در مسجد سهله و زیارت حرم مطهر رضوی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

این اقدام با هدف پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده‌های آنان، فرصتی برای قدردانی از بانوانی فراهم کرد که عزیزان خود را در راه وطن تقدیم کرده‌اند.

کد مطلب 6979910

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      یادش بخیر یک هفته در کوچه سرشور زندگی کردیم مردمان با صفا وبامروت از هرمز استان هرمزگان به زیارت امام رئوف آمده بودیم

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