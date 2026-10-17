به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی جمعه شب در آیین تجلیل از پرستاران جزیره خارگ، با اشاره به تقارن روز پرستار با سالروز ولادت حضرت زینب (س)، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های صبر، ایستادگی و خدمت در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.

وی با اشاره به مسئولیت خطیر پرستاران اظهار کرد: جامعه پرستاری در حساس‌ترین لحظات زندگی انسان‌ها مسئولیت مهمی بر عهده دارد و نقش این قشر در مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی، به‌ویژه در شرایط دشوار، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله خارگ افزود: در روزهای جنگ و هنگام بروز ناامنی و بحران، اهمیت آمادگی و پایداری کادر درمان بیش از پیش آشکار می‌شود؛ چراکه پرستاران با تداوم مراقبت از بیماران و رسیدگی به آسیب‌دیدگان، نقش مؤثری در حفظ سلامت مردم و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا می‌کنند.

مشتاقی ادامه داد: انجام این مسئولیت در کنار دانش و مهارت تخصصی، به تعهد، روحیه ایثار و استقامت نیاز دارد؛ ویژگی‌هایی که در عملکرد جامعه پرستاری در شرایط عادی و بحرانی نمود پیدا می‌کند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوزه سلامت، فداکاری فعالان عرصه درمان را شایسته قدردانی دانست و تأکید کرد: صیانت از جان مردم تنها به میدان‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش کادر درمان برای حفظ زندگی انسان‌ها در شرایط مختلف، بخشی مهم از امنیت و آرامش اجتماعی است.