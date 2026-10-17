محمدحسن استرحام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکل‌گیری ستاد مردمی خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در استان فارس گفت: موضوع خون‌خواهی در شرایط کنونی از محورهای مهمی است که باید در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد و برای تبیین آن در میان اقشار مختلف جامعه برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به تفاوت مفهومی قصاص و انتقام افزود: این دو مفهوم با یکدیگر ارتباط دارند، اما یکسان نیستند و هرکدام ابعاد و اقتضائات خاص خود را دارند؛ ازاین‌رو، برای تبیین موضوع خون‌خواهی باید به هر دو حوزه توجه کرد.

دبیر ستاد مردمی خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در فارس ادامه داد: قصاص ناظر بر پیگیری حق و مجازات متناسب با جرم در چارچوب قانون است، درحالی‌که انتقام مفهومی گسترده‌تر دارد و می‌تواند ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دربرگیرد.

استرحام با اشاره به دیدگاه مطرح‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت خروج آمریکا از منطقه به‌عنوان یکی از ابعاد انتقام، بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که انتقام صرفاً به یک اقدام محدود نمی‌شود و باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت.

گفتمان‌سازی اجتماعی؛ زمینه‌ساز اقدامات در سطوح مختلف

وی با بیان اینکه پیگیری موضوع خون‌خواهی در عرصه‌های مختلف نیازمند نقش‌آفرینی مجموعه‌های گوناگون است، گفت: این موضوع در سطوح قضایی، دیپلماتیک، نظامی، اجتماعی و گفتمانی قابل پیگیری است و هر بخش متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

دبیر ستاد مردمی خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در فارس تصریح کرد: بخش گفتمانی از جمله حوزه‌هایی است که مردم و فعالان فرهنگی می‌توانند در آن نقش مؤثری داشته باشند؛ زیرا تبیین درست مفاهیم و گسترش آگاهی عمومی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر اقشار جامعه را در برنامه‌های فرهنگی فراهم کند.

استرحام با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و کنشگران اجتماعی خاطرنشان کرد: هدف این است که موضوع خون‌خواهی در قالب برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای گروه‌های مختلف جامعه تبیین شود و فعالیت‌ها در این زمینه به اقدامات مقطعی محدود نماند.

ستاد مردمی فارس با رویکرد فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کند

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های متنوع در استان فارس اظهار کرد: برای پیشبرد این رویکرد، ظرفیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است تا موضوع خون‌خواهی در قالب برنامه‌هایی متناسب با گروه‌های مختلف جامعه پیگیری شود.

دبیر ستاد مردمی خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در فارس افزود: استفاده از توان نخبگان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مجموعه‌های مردمی می‌تواند به گسترش فعالیت‌ها و تبیین ابعاد مختلف این موضوع کمک کند.

استرحام با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های مختلف گفت: دستگاه‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجرایی نیز متناسب با حوزه مسئولیت خود می‌توانند در پشتیبانی مادی و معنوی از این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تبیین مفاهیم مرتبط با خون‌خواهی و انتقام نیازمند همکاری و همراهی بخش‌های مختلف جامعه است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به استمرار و گسترش این فعالیت‌ها کمک کند.