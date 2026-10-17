کلاهبرداری میلیاردی از ۴۰ شهروند مشهدی با ترفند فروش بلیت تورهای خارجی

سرهنگ محمد چراغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از شکایت‌های متعدد، مشخص شد مدیر یک آژانس هواپیمایی با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبالغ کلانی گرفته و سپس متواری شده است.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: حساب‌های بانکی و کاربری متهم مسدود و دفترش پلمب شد.

وی افزود: پلیس آگاهی پس از دو هفته کار اطلاعاتی او را در جنوب مشهد دستگیر کرد.

چراغ ادامه داد: متهم ابتدا منکر بود، اما با مواجهه با اسناد و شاکیان اعتراف کرد که از ۴۰ نفر مبالغی بین ۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و در مجموع حدود ۲ هزار میلیارد تومان گرفته است.