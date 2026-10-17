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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۷

کلاهبرداری میلیاردی از ۴۰ شهروند مشهدی با ترفند فروش بلیت تورهای خارجی

کلاهبرداری میلیاردی از ۴۰ شهروند مشهدی با ترفند فروش بلیت تورهای خارجی

مشهد- فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری زنی خبر داد که با ترفند فروش بلیت تورهای خارجی با تخفیف ویژه، از ۴۰ شهروند مشهدی کلاهبرداری کرده بود.

سرهنگ محمد چراغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از شکایت‌های متعدد، مشخص شد مدیر یک آژانس هواپیمایی با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبالغ کلانی گرفته و سپس متواری شده است.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: حساب‌های بانکی و کاربری متهم مسدود و دفترش پلمب شد.

وی افزود: پلیس آگاهی پس از دو هفته کار اطلاعاتی او را در جنوب مشهد دستگیر کرد.

چراغ ادامه داد: متهم ابتدا منکر بود، اما با مواجهه با اسناد و شاکیان اعتراف کرد که از ۴۰ نفر مبالغی بین ۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و در مجموع حدود ۲ هزار میلیارد تومان گرفته است.

کد مطلب 6979919

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