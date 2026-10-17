به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش جمعه‌شب در جمع اعضای شورای شهر بوشهر با اشاره به مشکلات روشنایی معابر شهر بوشهر اظهار کرد: با وجود توافقات انجام‌شده میان شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق و تخصیص اعتبار جهت جابجایی تیرهای برق در مسیر گذر، بخشی از اقدامات پیش‌بینی‌شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده و جابه‌جایی تیرهای برق در مسیر برخی گذرها نیز انجام نشده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: این مشکلات علاوه بر ایجاد اختلال در اجرای پروژه‌های عمرانی، بر وضعیت روشنایی و ایمنی معابر نیز تأثیر می‌گذارد و لازم است شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری شهرداری، اجرای توافقات را در اولویت قرار دهد.

نیک‌روش با تأکید بر ضرورت بهبود سیمای شهری و افزایش کیفیت روشنایی معابر خاطرنشان کرد: توسعه و اصلاح شبکه روشنایی و جایگزینی چراغ‌های کم‌مصرف LED در معابر شهر باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش مصرف انرژی، کیفیت روشنایی و منظر شبانه بوشهر نیز ارتقا یابد.

تسریع در تعیین تکلیف مشکلات ورودی تنگک دوم

وی همچنین با اشاره به مشکلات محدوده ورودی تنگک دوم گفت: این موضوع از ابتدای فعالیت شورای ششم مطرح بوده و با وجود انجام پیگیری‌ها و مذاکرات، همچنان تعیین تکلیف نهایی آن با موانعی روبه‌رو است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواستار تسریع در تعیین تکلیف آن در دستگاه قضایی شد

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با انتقاد از تداوم نوبت‌بندی آب در محلات این شهر گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و ظرفیت‌های ایجادشده در بخش آب‌شیرین‌کن‌ها، شهروندان همچنان با محدودیت جدی در تأمین آب مواجه هستند و لازم است وزارت نیرو برای رفع این مشکل اقدام عملی و فوری انجام دهند.

وی با اشاره به استمرار مشکلات تأمین آب در شهر بوشهر اظهار کرد: ظرفیت استفاده از سهیمه آب سد کوثر و خط انتقال از کازرون به دلیل ایجاد آب‌شیرین‌کن‌ها کاهش پیدا کرده که وجود این آبشرین کن ها وضعیت تأمین آب شهروندان همچنان با مشکلات جدی همراه است و در حاای وارد فصل پاییز شدیم، نوبت‌بندی آب ادامه دارد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: در حالی که انتظار می‌رفت با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن‌ها و افزایش ظرفیت تأمین آب، شرایط آبرسانی به شهر بوشهر بهبود یابد، همچنان شاهد کاهش میزان آب ورودی به شهر، افزایش محدودیت‌های نوبت‌بندی و کوتاه‌تر شدن زمان دسترسی شهروندان به آب هستیم.

آبرسانی سیار به‌تنهایی پاسخگوی نیاز شهروندان نیست

نیک‌روش با اشاره به استفاده مجدد از تانکرهای آبرسانی در سطح شهر بیان کرد: آبرسانی سیار به‌تنهایی پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و باید برای رفع ریشه‌ای مشکل تأمین آب بوشهر چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر با صدور مجوزهای حفاری جهت توسعه شبکه آب همراهی خوبی با آبفا برای کمک به رفع مشکلات زیرساختی آب انجام داده‌اند، گفت: بنا به اظهارات مدیران آبفا آنها شباروزی در حال تلاش برای تامین آب شرب شهر بوشهر هستند اما بخشی از مشکلات موجود به مطالبات پیمانکاران آب‌شیرین‌کن‌ها از دولت و محدودیت‌های مالی برای تکمیل ظرفیت و انجام اصلاحات فنی بازمی‌گردد؛ از این رو ضروری است وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه پرداخت مطالبات و تکمیل ظرفیت تأسیسات را فراهم کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت تولید آب‌شیرین‌کن‌ها تصریح کرد: باید اصلاحات موردنیاز در فرآیند تصفیه و تجهیزات تأسیسات انجام شود تا امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود فراهم شود. همچنین پروژه آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۷۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز نیروگاه اتمی باید با جدیت پیگیری شود تا به نتیجه برسد و در تأمین آب موردنیاز شهر نقش مؤثری ایفا کند.

نیک‌روش از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مسئولان وزارت نیرو خواست با پیگیری مستمر این موضوع، برای بهبود ملموس وضعیت آبرسانی به بوشهر اقدام کنند.

نیک‌روش با اشاره به استفاده مجدد از تانکرهای آبرسانی در سطح شهر بیان کرد: آبرسانی سیار به‌تنهایی پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و باید برای رفع ریشه‌ای مشکل تأمین آب بوشهر چاره‌اندیشی شود.

ضرورت ارتقای ظرفیت تولید آب‌شیرین‌کن‌ها

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر با صدور مجوزهای حفاری جهت توسعه شبکه آب همراهی خوبی با آبفا برای کمک به رفع مشکلات زیرساختی آب انجام داده‌اند، گفت: بنا به اظهارات مدیران آبفا آنها شباروزی در حال تلاش برای تامین آب شرب شهر بوشهر هستند اما بخشی از مشکلات موجود به مطالبات پیمانکاران آب‌شیرین‌کن‌ها از دولت و محدودیت‌های مالی برای تکمیل ظرفیت و انجام اصلاحات فنی بازمی‌گردد؛ از این رو ضروری است وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه پرداخت مطالبات و تکمیل ظرفیت تأسیسات را فراهم کند

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت تولید آب‌شیرین‌کن‌ها تصریح کرد: باید اصلاحات موردنیاز در فرآیند تصفیه و تجهیزات تأسیسات انجام شود تا امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود فراهم شود. همچنین پروژه آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۷۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز نیروگاه اتمی باید با جدیت پیگیری شود تا به نتیجه برسد و در تأمین آب موردنیاز شهر نقش مؤثری ایفا کند.

نیک‌روش از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مسئولان وزارت نیرو خواست با پیگیری مستمر این موضوع، برای بهبود ملموس وضعیت آبرسانی به بوشهر اقدام کنند.