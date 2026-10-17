چهارمین جشنواره و نمایشگاه «خانواده ورزش» در مشهد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره و نمایشگاه «خانواده ورزش» به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، با حضور امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، و جمعی از مسئولان شهری، مدیران ورزشی و روسای هیئت‌های ورزشی استان در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد افتتاح شد.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای ورزش استان، توسعه فرهنگ ورزش همگانی، آشنایی خانواده‌ها با رشته‌های مختلف ورزشی و ایجاد فضای تعامل میان هیئت‌ها، باشگاه‌ها و علاقه‌مندان به ورزش برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، هیئت‌های ورزشی و مجموعه‌های فعال در حوزه ورزش با برپایی غرفه‌های تخصصی، به معرفی فعالیت‌ها، امکانات و برنامه‌های خود می‌پردازند.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه «خانواده ورزش» با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، شهرداری مشهد و هیئت‌های ورزشی استان تا ۲۷ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد میزبان شهروندان و علاقه‌مندان به ورزش است.