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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۷

بیش از ۲۴۰۰ حمله عربستان علیه یمن؛ انفجار بمب‌های خوشه‌ای در ذمار

بیش از ۲۴۰۰ حمله عربستان علیه یمن؛ انفجار بمب‌های خوشه‌ای در ذمار

در حالی که حملات هوایی و موشکی متجاوزان سعودی علیه استان های مختلف یمن ادامه دارد استفاده از بمب های خوشه ای در استان ذمار این کشور چندین شهید و زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، قربانیان حملات متجاوزان سعودی علیه استان ذمار یمن با استفاده از بمب های خوشه ای به ۲۰ شهید و زخمی رسید.

از سوی دیگر یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد که تنها طی ۲۴ ساعت ۱۰۱ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق غیرنظامی صنعا و استان های الضالع، تعز، الحدیده، ذمار، مأرب، صعده، جوف، عمران و لحج صورت گرفته است.

وی افزود که حملات موشکی به نجران باعث برجای ماندن تعدادی شهید و زخمی از جمله زنان و کودکان شد.

سریع تصریح کرد که تعداد حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از ابتدای جنگ تاکنون به ۲ هزار و ۴۸۹ مورد رسیده است.

کد مطلب 6979927

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