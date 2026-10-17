به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، قربانیان حملات متجاوزان سعودی علیه استان ذمار یمن با استفاده از بمب های خوشه ای به ۲۰ شهید و زخمی رسید.

از سوی دیگر یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد که تنها طی ۲۴ ساعت ۱۰۱ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق غیرنظامی صنعا و استان های الضالع، تعز، الحدیده، ذمار، مأرب، صعده، جوف، عمران و لحج صورت گرفته است.

وی افزود که حملات موشکی به نجران باعث برجای ماندن تعدادی شهید و زخمی از جمله زنان و کودکان شد.

سریع تصریح کرد که تعداد حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از ابتدای جنگ تاکنون به ۲ هزار و ۴۸۹ مورد رسیده است.