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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۱

مسئولیت جدید سازمان غذا و دارو برای مسئول فنی شرکت ها

مسئولیت جدید سازمان غذا و دارو برای مسئول فنی شرکت ها

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو، از تفویض مسئولیت ثبت، بارگذاری مستندات و تأیید صحت علمی و فنی اطلاعات فرآورده‌های تک‌جزئی به مسئول فنی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به ابلاغ ضوابط جدید ثبت فرآورده‌های تک‌جزئی در حوزه‌های طبیعی، سنتی و مکمل گفت: بر اساس این تصمیم، مسئولیت ثبت اطلاعات، بارگذاری مستندات و صحت علمی و فنی داده‌های ارائه‌شده در سامانه به مسئول فنی شرکت واگذار شده است.

وی افزود: مسئولان فنی موظف‌اند از انطباق اطلاعات ثبت‌شده با مشخصات واقعی فرآورده، ترکیبات، روش‌های استخراج، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و مستندات تأییدکننده اطمینان حاصل کنند و اطلاعات را مطابق استانداردهای ملی و ضوابط سازمان غذا و دارو ثبت کنند.

شعیبی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات فرآورده‌ها اظهار کرد: هرگونه تغییر در فرآیند تولید، ترکیب یا بسته‌بندی باید در اسرع وقت در سامانه ثبت و اصلاحات مربوط انجام شود تا اطلاعات موجود با مشخصات فرآورده عرضه‌شده در بازار انطباق داشته باشد.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو تصریح کرد: مسئولان فنی در قبال صحت و دقت اطلاعات ثبت‌شده و رعایت الزامات فنی و تخصصی مسئولیت حرفه‌ای دارند و در صورت ارائه اطلاعات نادرست یا وجود مغایرت میان اطلاعات ثبت‌شده و محصول موجود در بازار، موضوع مطابق ضوابط و مقررات مربوط پیگیری خواهد شد.

وی افزود: تفویض این مسئولیت به مسئول فنی، نافی مسئولیت‌های قانونی مدیرعامل و شرکت نخواهد بود و شرکت‌ها موظف‌اند بر اجرای دقیق ضوابط و صحت اطلاعات ارائه‌شده نظارت داشته باشند.

شعیبی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به نحوه ارائه گزارش‌های فصلی، رفع ابهامات و طرح پرسش درباره پرونده‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد و شرکت‌های مشمول لازم است موضوع را به مسئولان فنی خود ابلاغ کنند تا فرآیند ثبت اطلاعات مطابق ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

کد مطلب 6979937
حبیب احسنی پور

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