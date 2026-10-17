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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۷

قطع سخنرانی انتخاباتی ترامپ در جورجیا+ فیلم

قطع سخنرانی انتخاباتی ترامپ در جورجیا+ فیلم

اعتراض تعدادی از شهروندان آمریکایی باعث قطع سخنرانی ترامپ در تجمع انتخاباتی جورجیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تعدادی از معترضان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جریان تجمع انتخاباتی در شهر دالتون جورجیا قطع کردند.

ترامپ نیز در واکنش به این واقعه مدعی شد که معترضان پول گرفته اند و برخی جریان های سیاسی به این افراد پول می دهند تا دست به اعتراض بزنند!

وی رسانه های آمریکایی را متهم کرد که بر روی این «اعتراضات محدود» مانور می دهند.

ترامپ همچنین ادعا کرد که هر کدام از آنها ۲۵۰ دلار دریافت می کنند و ممکن است با خطر بازداشت رو به رو شوند.

ایالت جورجیا یکی از ایالت های مهم آمریکا در رقابت های انتخاباتی به شمار می رود.

کد مطلب 6979938

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