هوای آلوده اصفهان برای پنجمین روز متوالی؛ وضعیت ۴ منطقه قرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح شنبه بیست و پنجم مهرماه با میانگین ۱۲۶ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ احمدآباد و بزرگراه خرازی با عدد ۱۵۴، جی ۱۵۵ و محور شرق اصفهان ۱۵۷ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه استانداری با عدد ۱۲۹، ملک شهر ۱۲۰، پارک زمزم ۱۲۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۱۴، رودکی ۱۴۰، رهنان ۱۳۶، سپاهان‌شهر و خیابان فیض ۱۲۵، خیابان‌ فرشادی ۱۲۳، کاوه ۱۲۸، میرزا طاهر ۱۳۷ و ولدان ۱۴۸ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۷۳، علوم‌پزشکی ۹۹، زینبیه ۸۸ و شهرک منتظری ۷۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

پیش‌تر اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به پایداری جو طی روزهای جمعه و امروز شنبه ۲۵ مهر و احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرده بود.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.